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Milli projeler bir bir gökyüzünde

Savunma sanayiinde yerli ve milli atılımın sonucu olarak ortaya konan projelerin meyvesi bir bir toplanırken, ürünler sahadaki yerlerini alıyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
Milli projeler bir bir gökyüzünde

 Akit  Ekonomi 

Türkiye’nin savunma satın almalarında yaşadığı olumsuz tecrübelerin son halkasını oluşturan S-400 gerilimi, yerli ve milli savunma sanayinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu alanda son 3 yılda gerçekleştirilen atılımlar ise moralleri yükseltiyor.

Eğitim uçağından taarruz helikopterine, silahlı İHA’lardan uydulara kadar birçok havacılık ve uzay sanayisi ürünü artık envanterimize girdi. Projeleri yürütülen sıradaki ürünler de ilk uçuşlarına gün sayıyor. TUSAŞ Genel Müdürü ve CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil’in Twitter mesajıyla birlikte paylaştığı grafikte TUSAŞ’ın şu projeleri yer aldı:

-HÜRJET (Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı): Maketi Paris’te sergilenen uçağın 2022’de uçması planlanıyor.

-HÜRKUŞ (Gelişmiş eğitim uçağı): Gökyüzüyle buluşan uçak daha da geliştiriliyor.

-HÜRKUŞ-C: Hürkuş’un silahlı versiyonu Hürkuş-C, 1.5 ton faydalı yük taşıyabiliyor.

-MMU (Milli muharip uçak): Prototip öncesi maketi Paris’te sergilendi. MMU, 2030’lu yıllarda F-16’ların yerini alacak.

-GÖKBEY (Genel maksat helikopteri): İlk sertifikasyon uçuşunu yaptı.

-T129 ATAK (Taarruz ve taktik keşif helikopteri): Terörle mücadelede önemli bir güç olarak kullanılıyor.

-ANKA (Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemi): Sınıfında en iyiler arasında.

-AKSUNGUR (Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA sistemi): İlk uçuşunu yaptı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
  1. S-400
  2. yerli ve milli savunma sanayi
  3. taarruz helikopteri
  4. silahlı İHA
  5. havacılık ve uzay sanayisi
  6. TUSAŞ
  7. TUSAŞ Genel Müdürü ve CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil
  8. HÜRJET
  9. HÜRKUŞ
  10. HÜRKUŞ-C
  11. MMU (Milli muharip uçak)
  12. GÖKBEY
  13. T129 ATAK
  14. ANKA
  15. AKSUNGUR

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