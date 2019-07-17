Milli projeler bir bir gökyüzünde

Akit Ekonomi

Türkiye’nin savunma satın almalarında yaşadığı olumsuz tecrübelerin son halkasını oluşturan S-400 gerilimi, yerli ve milli savunma sanayinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu alanda son 3 yılda gerçekleştirilen atılımlar ise moralleri yükseltiyor.

Eğitim uçağından taarruz helikopterine, silahlı İHA’lardan uydulara kadar birçok havacılık ve uzay sanayisi ürünü artık envanterimize girdi. Projeleri yürütülen sıradaki ürünler de ilk uçuşlarına gün sayıyor. TUSAŞ Genel Müdürü ve CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil’in Twitter mesajıyla birlikte paylaştığı grafikte TUSAŞ’ın şu projeleri yer aldı:

-HÜRJET (Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı): Maketi Paris’te sergilenen uçağın 2022’de uçması planlanıyor.

-HÜRKUŞ (Gelişmiş eğitim uçağı): Gökyüzüyle buluşan uçak daha da geliştiriliyor.

-HÜRKUŞ-C: Hürkuş’un silahlı versiyonu Hürkuş-C, 1.5 ton faydalı yük taşıyabiliyor.

-MMU (Milli muharip uçak): Prototip öncesi maketi Paris’te sergilendi. MMU, 2030’lu yıllarda F-16’ların yerini alacak.

-GÖKBEY (Genel maksat helikopteri): İlk sertifikasyon uçuşunu yaptı.

-T129 ATAK (Taarruz ve taktik keşif helikopteri): Terörle mücadelede önemli bir güç olarak kullanılıyor.

-ANKA (Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemi): Sınıfında en iyiler arasında.

-AKSUNGUR (Yüksek faydalı yük kapasiteli İHA sistemi): İlk uçuşunu yaptı.