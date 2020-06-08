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Spor

Milli pentatloncuların antrenmanlarına Ufuk Üniversitesi'nden destek

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:20:19 -
Milli pentatloncuların antrenmanlarına Ufuk Üniversitesi'nden destek

ANKARA (AA) - Milli pentatloncular, Ufuk Üniversitesi ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında antrenmanlarını üniversitenin yüzme havuzunda yapabilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını yapamayan, 35 milli sporcunun İncek'te bulunan kısa kulvar yüzme havuzunu 9 Haziran Salı gününden itibaren bir ay süresince kullanabileceği ifade edildi.

Zor dönemlerde yapılan bu tür işbirliklerinin büyük anlam taşıdığını belirten TMPF Yönetim Kurulu Başkanı Veli Ozan Çakır'ın, Ufuk Üniversitesi'ne Türk sporuna verdikleri destekten ötürü teşekkür ettiği iletildi.

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