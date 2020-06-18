Milli pentatletler çalışmalarını sürdürüyor

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Kutluğhan Özkan, modern pentatlon sporcularının antrenmanlara devam ettiğini söyledi.

Kutluğhan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle evlerinde bireysel çalışmalarını sürdüren olimpik kadro sporcularının, Spor Genel Müdürlüğü'nün onayıyla 20 Mayıs itibarıyla havuz, binicilik, eskrim ve koşu antremanlarına başladığını dile getirdi.

TOHM ve milli takım sporcularının da 1 Haziran 2020 itibarıyla çalışmalara dahil olduğunu ifade eden Özkan, "Bu sporcular, günün belli saatlerinde, gruplara ayrılarak, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde, Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve il müdürlüğüne bağlı tesislerde yüzme, eskrim ve atletizm antrenmanları yapıyor. Bazı sporcularımız da Beştepe Binicilik Tesisleri'nde binicilik antremanlarına devam ediyor." diye konuştu.

Eskrim, binicilik ve atıcılık çalışmalarının "bire bir dersler" şeklinde yapıldığına dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Yüzme çalışmalarımız, her sporcunun günlük programı dahilinde her kulvarda bir sporcu olacak şekilde, Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığının talimatları çerçevesinde yapılıyor. Bazı milli sporcularımız Ufuk Üniversitesi'nin yüzme havuzunda çalışıyor. Atletizm çalışmaları açık havada olduğundan daha rahat ama yine de mesafe korunuyor. Adaptasyon dönemindeyiz, birçok sporcumuz da orman içinde koşuyor. Şu anda 4 olimpik havuz sporcusu, 8 TOHM sporcusu da dahil toplam 35 milli sporcu çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Bursa'da yaşayan sporcularımız ise Atıcılar Olimpik Hazırlık Merkezi'nde hazırlanıyor. Diğer illerdeki antrenmanlar ise spor il müdürlüklerinin tesislerinde yapılıyor. Toplam 115 milli sporcumuz Türkiye'nin değişik kentlerinde çalışıyor."







