Milli para triatloncu Uğurcan Özer, Dünya Kupası'nda mücadele edecek
ANKARA (AA) - Milli para triatloncu Uğurcan Özer, yarın Portekiz'de başlayacak Para Triatlon Dünya Kupası'nda mücadele verecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Uğurcan Özer'in 8 ülkeden toplam 10 sporcunun yer alacağı PTS5 kategorisinde yarışacağı ifade edildi.
Milli sporcunun yarışının yarın TSİ 12.30'da başlayacağı aktarıldı.
Para triatlonda yapılan 5 ulusal ve 1 uluslararası yarışa katılan Uğurcan'a, milli takım antrenörü Mert Onaran'ın eşlik edeceği kaydedildi.