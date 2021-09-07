Milli Muharip Uçak'ın ilk uçuşu için tarih verildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir CNN Türk Muhabiri Ahmet Türkeş'in sorularını yanıtladı.

Milli Muharip Uçak (MMU) projesi hakkında konuşan Demir, "Uzunca bir süreç. Önce bir uçağın sistem belirlenmesi var. Hangar çıkışı, sistem entegrasyon test ilk uçuş var. Savaşa hazır hale gelmesi uzunca bir süreç biz sürekli söylüyoruz 2023'te hangardan çıkacak 2025'te uçuşunu göreceğiz" dedi.

"Uçağın tasarımı konusunda mühendislik destek faaliyetleri devam ediyor. O belli aşamaya kadardı. Ön tasarım aşamasına kadar olan bir süreçti. 2. aşama için çalışma sistemi devam edebilir. Motor kısmı ile ilgili belli teklifler vardı. Artıları eksileri vardı bunları görüştük. Eğer sıcak bir yaklaşım olursa tekrar yolumuza devam edebiliriz" diyen Demir Altay Tankı projesine de değindi.

Altay Tankı'nda son durum

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde bulunan tankların modernizasyon işlemlerini tamamladıklarını aktaran Demir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altay Tankı ile ilgili prototip aşamasında bir sorun yokken sorun çıkartıldı. Onu aşmak için yerli güç paketi geliştirme projesi başlattık. Motorumuzu test aşamasına getirdik. Şu anda test tesislerinde motorumuz çalışmaya devam ediyor. Transmisyon entegrasyon aşaması gelecek. Bir taraftan başka kaynaktan motorla ilgili belli faaliyetler devam ediyor. Altay'ın önündeki engel bu.

SİHA'ların ihracatı

"15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı"ndan (IDEF 2021) sonra Türk SİHA'larına olan ilginin iyice arttığını dile getiren İsmail Demir, çeşitli ülkelerden bu konuda talep aldıklarını açıkladı.

TCG Anadolu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu hakkında konuşan Demir şunları kaydetti:

"Anadolu gemisinin orjinal tasarımında uçak olarak gündeme gelmesi muhtemel uçak F-35 B idi. Ama geminin tamamlanma süreci salgın nedeniyle ötelendi. Teslimat için bu seneyi zorladık ama önümüzdeki seneye kayacak gibi. Üzerinde insansız hava aracı konuşlandırmak için başlattık. TB2'nin farklı versiyonu TB3 çalışmalara başladı. TB3 gibi platformun üzerinde konuşlanacağı potansiyele sahip olacak. Ayrıca TUSAŞ'ın tasarım ve üretiminde çalıştığı Hürjet'in gemi üzerinde kalkmasına müsaade edecek çalışmaları da devam ediyor."