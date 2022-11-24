Milli Muharip Uçak'a yakın markaj! Batılılar, F-22 ve F-35'le karşılaştırdı!

Milli Muharip Uçak'ta (MMU) bir aşama daha geride kaldı. Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden olan ve TUSAŞ tarafından üretimi gerçekleştirilen Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçilirken, uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmaları başladı.

Milli Muharip Uçak'a yakın markaj!

Milli Muharip Uçak prototipinin ön gövde, ön orta gövde, kanat modülü ve arka gövde parçaları nihai montaj hattına taşınırken, bu aşamayla birlikte 18 Mart 2023 tarihinde hangardan motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri hayata geçirilecek olan ilk prototipin birleştirme ve sistem entegrasyon çalışması da resmi olarak başlamış oldu.

2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16'ların yerini alması beklenen Milli Muharip Uçak'ta yaşanan gelişmeler yabancı basının yakın takibi altında.

Batı basınında yer alan analiz yazısında yerli savaş uçağımız ayrıntılı bir şekilde ele alındı. MMU'nun ilk prototipinin şekillenmeye başladığı belirtildi.

F-22 ve F-35'le karşılaştırdılar! "MMU, iddialı ve farklı"

Savaş uçağı boyutunun farklı bir izlenim bıraktığından söz edilirken MMU prototipinin iddialı göründüğü ifade edildi. Haberde, "ABD Hava Kuvvetlerinin F-22 Raptor'undan biraz daha küçük olmasına rağmen MMU, toplam uzunluğu 60 ft ve kanat açıklığı 39 ft olan F-35 Müşterek Taarruz Uçağından biraz daha büyüktür. Prototipin 18 Mart 2023'te piyasaya sürülmesinin planlandığını gösteriyor" denildi.

26 Ocak 2007'de F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na ilişkin imzalanan Ortak Mutabakat Zabtı'nın feshedilmesi nedeniyle MMU programının Türkiye için daha da önemli hale geldiği vurgulandı.

Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak motor tedariği için yerli üretime odaklanıldığı kaydedilirken Türkiye'nin kısa vadede Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile MMU öncesi savaş uçağı boşluğunu doldurabileceği belirtildi.

Kaynak: Star Gazetesi