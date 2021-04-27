Milli Muharip Uçak projesi Yunan basınında

Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığının ABD tarafından askıya alındığının açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği beşinci nesil yerli Milli Muharip Uçak (MMU) için süreç hızlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan MMU projesi kapsamında, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini yerli savaş uçakların alması planlanıyor.

Yerli savaş uçağı Yunan basınında

Yerli savaş uçağında çalışmalarına hız veren Türkiye, söz konusu proje kapsamında çalışacak mühendisler arıyor. Yunan basını, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) genç mühendis ilanına dikkat çekti.

Yunan muhabir Türk mühendis ilanını gösterdi

Skai TV muhabiri Manolis Kostidis, canlı yayında gösterdiği bir gazetedeki ilanın, savaş uçağı programına genç mühendisleri dahil etmeyi hedeflediğini aktardı. Ayrıca, Türkiye'nin yerli savaş uçağını inşa etmek için uzun zamandır kendi adımlarını attığı anımsatıldı. Yunan muhabir, "Pazar günü çıkan gazetelerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii için ayrılan bölümü, Türk mühendislerden Türk savaş uçağı inşa projesine katılmalarını istiyor." şeklinde konuştu.