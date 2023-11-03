Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili flaş gelişme! TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Kaan, her şeyi değiştirecek
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı. Şu anda bütün testleri yapılıyor ve uçacak. TR Motor bize motor sözünü verdi, bunun da motorunu verecek ve 2028'de uçacaktır. TUSAŞ'ta şu anda 6'bine yakın...
Milli Muharip Uçak Kaan'la ilgili konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ’ta yapımı devam eden Kaan yüzde 100 yerli ve millidir. ‘Kaan’ Türkiye Yüzyılı'nı değiştirecektir. Şu anda bütün testleri yapılıyor ve uçacak" ifadelerini kullandı.
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'Kaan' açıklaması: Tarih belli oldu!
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından 6’ncı Arge-Proje pazarı kapanış programına katıldı. Burada öğrencilere sunum yapan Temel Kotil, Türkiye’nin Milli Muharip Uçağı Kaan’ın yapım aşamasındaki son durum hakkında konuştu. Kotil, "Kaan yüzde 100 yerli ve millidir. ‘Kaan’ Türkiye Yüzyılı'nı değiştirecektir. Şu anda bütün testleri yapılıyor ve uçacak" dedi.
"KAAN YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ"
Kotil sözlerine şöyle devam etti:
"Bu, Türkiye’nin en önemli stratejisidir. Sizin savunma sistemi stratejinizin yerli ve mili olması gerekir. Yani Türkiye’de yerli bir şirket tarafından yapılması demektir. Yani bu Türkiye’de yabancı şirket de olabilirdi. Şimdi yerli ve milli diye bir kavram var ya ondan bahsediyorum. Yani hissedarlarının Türk vatandaşı olması gerekiyor.
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TUSAŞ’ta yapımı devam eden Kaan yüzde 100 yerli ve millidir. ‘Kaan’ Türkiye Yüzyılı'nı değiştirecektir. Şu anda bütün testleri yapılıyor ve uçacak. TR Motor bize motor sözünü verdi, bunun da motorunu verecek ve 2028’de uçacaktır.
TUSAŞ’ta şu anda 6’bine yakın mühendis var ve ben kendime soruyorum, neden bu kadar başarılıyız? Çünkü mühendislerin yaş ortalaması siz gençlerimizin yaş ortalamasındadır. Şu anda genç mühendislerimizi işe alıyoruz. Bu gençlerimize hiçbir şey demeden işlerini başarı ile yürütüyorlar"
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