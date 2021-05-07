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Teknoloji Milli Muharip Uçağı'nda müthiş özellik!
Teknoloji

Milli Muharip Uçağı'nda müthiş özellik!

TUSAŞ tarafından çalışmaları yürütülen Milli Muharip Uçağı Programı kapsamında geliştirilen TUSAŞ TF-X Savaş Uçağı'na Kaska Entegre Gösterge Sistemi eklenecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 15:22:00 -
Milli Muharip Uçağı'nda müthiş özellik!

Edinilen bilgiye göre; Milli Muharip Uçak’ın Uçuş Kontrol Sistem Sensörleri ve Kaska Entegre Gösterge Sistemi, ASELSAN tarafından geliştirilecek. Konuyla ilgili olarak sözleşme görüşmelerine devam eden ASELSAN, 2021 yılı içerisinde söz konusu sözleşmeyi imzalamayı hedefliyor.

Ayrıca ASELSAN, yine MMU Programı kapsamında; Bütünleşik EO Sistem (BEOS) Tek. Gel. Projesi Mühendislik Çalışmalarına; Bütünleşik RF Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında hem kritik teknoloji geliştirme, hem de ürüne yönelik gereksinim tanımlama faaliyetlerine; Bütünleşik Haberleşme Seyrüsefer Tanıma-Tanıtma (ICNI) Projesi’nin tamamlanması faaliyetlerine ve hem MWIR hem LWIR (Uzun Dalgaboyu Kızılötesi) MCT dedektör geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.

Ayrıca ASELSAN, TUSAŞ ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında; Minyatür Bomba, Akıllı Çoklu Salan ve Lazer Güdümlü Bomba’nın Milli Muharip Uçağa entegrasyonu çalışmalarına başladı.

Milli Muharip Uçak’ın 2023 yılında hangardan çıkış yapması, 2025 veyahut 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ve 2029 yılında ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Milli Muharip Uçak Programı kapsamında geliştirilen TF-X Uçağı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının yerlerin alacak.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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