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Milli Mücadele'nin 101. yılı

Samsun'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil eden bayrak Tütün İskelesi'nde karaya çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:23:19 -
Milli Mücadele'nin 101. yılı

SAMSUN (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı atışını temsil eden Türk bayrağı, karaya çıkarıldı.

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Anıttaki törenin arından ilk adımın atıldığı yeri temsil eden Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

Askerler, 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı atan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı.

Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, milli sporculara teslim edildi. Türk bayrağı milli sporcular tarafından müze gemi Bandırma Vapuru'nda düzenlenen tören alanına götürüldü.

Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu ve Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri katıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Samsun'da vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katılamayacak.

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