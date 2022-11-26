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Aktüel Milli mücadele kahramanı Sütçü İmam kabri başında anıldı
Aktüel

Milli mücadele kahramanı Sütçü İmam kabri başında anıldı

Milli Mücadele’nin kahramanlarından Sütçü İmam, vefatının 100. yılında Kahramanmaraş’taki kabri başında dualarla anıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 10:10:00 -
Milli mücadele kahramanı Sütçü İmam kabri başında anıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından gerçekleştirilen anma programı, Sütçü İmam’ın Bektutiye Camii avlusundaki kabri başında gerçekleştirildi. Etkinlikte, Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi, vatandaşlara çörek dağıtıldı. Programda konuşan Sütçü İmam’ın torunu Göksun Devlet Hastanesi Başhekimi Alaattin Türkkorur, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Programa, Sütçü İmam’ın yakınları, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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