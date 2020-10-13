  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Milli Mücadele kahramanı Çiğiltepe'nin adı Safranbolu'da yaşatılacak
Aktüel

Milli Mücadele kahramanı Çiğiltepe'nin adı Safranbolu'da yaşatılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:28:19 -
Milli Mücadele kahramanı Çiğiltepe'nin adı Safranbolu'da yaşatılacak

KARABÜK (AA) - Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşlarında önemli görevler üstlenen İstiklal Madalyası sahibi Miralay Reşat Çiğiltepe'nin adı, Safranbolu ilçesinde bir caddeye verildi.

Safranbolu Belediye Meclisi, son toplantısında, Yazıköy mevkisinde açılan yeni caddeye, ''Miralay Reşat Çiğiltepe Caddesi'' ismini verdi.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Mücadele kahramanlarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

İlçede ülke için şehit olmuş, canını vermiş değerlerin isimlerinin yaşatıldığına dikkati çeken Köse, "Tarihimize destanlar yazdıran, etnik kimliklerimizle özgürce bu ülkede yaşamamızı sağlayan kahramanlarımızı asla unutmamalı, saygı ve rahmetle anarak minnet borcumuzu bir nebze ödemeliyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de saygıyla anıyorum.'' diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı
Yerel

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalayın bu adamı

Adana'da bir kişinin, sokakta yakaladığı kedileri harabe bir binaya getirerek işkence yapıp öldürdüğü iddia edildi. Görüntülerin yayılması s..
‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’
Gündem

‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’

Azerbaycan'ın Ermenistan’ın küstah saldırılarına karşı kullandığı Türk sistemlerin başarısı tüm dünyada ilgi görüyor. Savunma Politikası Ana..
Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’
Dünya

Bu sefer Rus S-400’leriyle kafa tuttular! ‘İstediklerimizi yerine getireceğiz’

National Interest dergisi, geçtiğimiz günlerde İran'ın Rus S-400 hava savunma sistemini edinmesi halinde Amerikan F-35 hayalet avcı uçağını ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay