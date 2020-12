Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yeni sezonda hedefi şampiyonluk

İSTANBUL (AA) - BERAD BÜYÜK - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, FIM Superbike Dünya Şampiyonası'nda yeni sezonda hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

PATA Yamaha takımıyla adından söz ettiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Avustralya'da düzenlenen ilk yarışa iyi başladıklarını belirten Toprak Razgatlıoğlu, "İlk yarışı birinci tamamlayıp sezona çok güzel bir başlangıç yapmıştık. İkinci yarışta motosikletimiz arıza yaptı. O problemden dolayı yarış dışı kaldık, puan alamadık. Ama genel klasmanda hala birinci sıradaydım." ifadelerini kullandı.

Sonrasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonların ertelendiğini hatırlatan milli sporcu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 ayın ardından tekrar yarışlar başladı. Bu zaman içinde antrenmanlarımıza devam etmiştik. Kendimizi eve kapatmadık. Kenan Sofuoğlu'nun pisti yaşadığım Sakarya'ya çok yakın. Nerdeyse her gün piste gidip antrenmanlarımıza devam ettik. Daha sonra yarışlara tekrar İspanya'da başlandı. Oradaki yarışlarımızı da podyumda bitirdik. Ondan sonra bir düşüş yaşadım. Tabii ki her piste göre motosiklet farklı oluyor. Bazı motosikletler bazı pisttlerde çok avantajlı oluyor. Bizim için de İspanya'nın bazı pistleri çok iyi değildi. Suçu motosiklete atmıyorum. Bazen insanın psikolojisi de çok iyi olmuyor. Kafa yapısı gerçekten çok önemli. Bir düşüş yaşadık. Sonrasında toparlamaya çalıştık. Benim en favori pistim Fransa'da Magny-Cours pisti. Orayı çok bekledim. Orada kendimize geleceğiz diye hazırlanmıştım ama orası da yağmurlu oldu. Bu da bize denk geldi. Ben yaklaış 5 senedir o pistte yarışıyorum ve hiçbir zaman yağmur denk gelmemişti bana. Sezonun son yarışını birinci olarak bitirdik. Bu bize çok moral verdi. Çok güzel toparladık. Ama şimdi hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Bu sene için de çok güzel hazırlanıyoruz."

Geçen sene de şampiyonluk hedeflediklerini ancak, şanssızlıklar yaşadıklarını aktaran Toprak Razgatlıoğlu, "Ben o tarafı sildim. Yamaha ile ilk senemdi. Hem ben motosikleti tanıdım, hem de eksikliklerini gördük. Şimdi onları geliştiriyoruz. Ayrıca ben daha da çok antrenman yapıyorum. 2021'de gerçekten şampiyonluk mücadelesi vereceğime inanıyorum." yorumunu yaptı.





- "Baskı hissetmediğiniz zaman motoru daha kolay ve rahat sürebiliyorsunuz"





Milli sporcu, 4-5 yıl farklı takımda yarıştıktan sonra, geçen yıl fabrika takımı olan Yamaha'ya katılışının ardından üstünde baskı hissettiğini belirtti.

Bu baskıyı aştığını anlatan Toprak Razgatlıoğlu, "Şimdi takımla bir aile gibi olduk. Motosikleti ve takım içersindeki herkesi biliyoruz artık. O yüzden şimdi daha rahatım. Geçen sene çok büyük bir baskı vardı üstümde. Çünkü o motora her bindiğimde elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyordu. Beni şampiyon olmam için getirdiler oraya. Elimizden geleni yaptık ama bu sene daha rahatım. O yüzden bu sene daha farklı olacağına inanıyorum. Baskı hissetmediğiniz zaman motoru daha kolay ve rahat sürebiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'nın Jerez Pisti'nde yeni sezon hazırlıkları kapsmında testlere katıldıklarını hatırlatan milli motosikletçi, şunları söyledi:

"2 gün motosikleti test ettik. Yeni parçaları denedik. Çok olumlu geri dönüşler gördüm ve takımın denediği yeni parçalar çok güzel işler yaptı. 2021 motorunu kullanmadık orada. Geçen yılın motoruyla bu senenin bazı parçalarını kullandık. Gerçekten olumlu geçti. Çok güzel dereceler aldık İspanya'da. Testi ikinci bitirdik."

Global bir markanın kendisine sponsor olmasına değinen Toprak Razgatlıoğlu, "Benim her zamanki hayalimdi Red Bull şapkasını takmak. O hayale biraz hızlı geldim. Ben profesyonel bir sporcu oluyorum Red Bull kaskını taktığım zaman. Kendimi iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.