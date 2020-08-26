  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün sağlık durumu iyi
Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün sağlık durumu iyi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 15:44:17 -
Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün sağlık durumu iyi

ANKARA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda kaza yapan milli motosikletçi Deniz Öncü'nün, Türkiye'ye döndükten sonra tekrar sağlık kontrollerinden geçirildiğini ve sağlık durumun iyi olduğunu duyurdu.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Deniz Öncü, Avusturya yarışında yaşadığı kaza sonrası Türkiye'de sağlık kontrollerinden geçti. Genç sporcumuzun sağlık durumu iyi." ifadeleri kullanıldı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayağında Avusturya'da takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü
Gündem

Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü

Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu katıldığı televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağında doktorlar tarafından öldürüldüğünü id..
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik
Gündem

Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik

Yılmaz Özdil’in 2 bin 500 liraya sattığı “Mustafa Kemal” kitabından sonra şimdi de üzerinde Atatürk imzası ve izindeyiz yazısı bulunan bebek..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı