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Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkıyor

Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün şampiyonluk için mücadele edeceği Dünya Moto3 Şampiyonası İspanya'da başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-15 09:42:50 -
Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkıyor

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün birincilik için mücadele edeceği Dünya Moto3 Şampiyonasında heyecan pazar günü yeniden başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dünya şampiyonalarına koronavirüs nedeniyle verilen 4 aylık ara bu hafta sonu İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası ile bitiyor.

Milyonlarca insanın yakından takip ettiği MotoGP, 17-19 Temmuz tarihlerinde Jerez-Angel Nieto pistinde start alacak.

Türkiye'yi Moto3 sınıfında temsil edecek milli sporcu Deniz Öncü, birincilik için yarışacak. 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası İspanya Grand Prix’si koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak düzenlenecek.

Milli motosikletçi Deniz Öncü şampiyona öncesi bugün Red Bull KTM Tech 3 takımıyla resmi testlere katılacak.

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