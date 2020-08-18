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Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da yarışacak
Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:03:08 -
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da yarışacak

ANKARA (AA)- Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün mücadele ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'na ikinci kez Avusturya ev sahipliği yapacak.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayak yarışı, 23 Ağustos'ta 4,3 kilometrelik Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenecek.

Red Bull KTM Tech 3 takımıyla beşinci ayak yarışında 8. olan Deniz Öncü, bu hafta sonu ödül kürsüsüne çıkmak için mücadele verecek.

Şampiyonanın 6. ayağında 21 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlar yapılacak, 22 Ağustos Cumartesi günü sıralamalarla geçilecek.

17 yaşındaki milli sporcu, 23 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00'de 23 tur sürecek yarışta start alacak.

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