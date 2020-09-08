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Spor Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi
Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi

Sofuoğlu, ikinci sırada tamamladığı Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın İspanya'daki dördüncü etap ilk yarışında birinci olan Rodriguez Nunez'in diskalifiye edilmesiyle, zirvenin sahibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:56:06 -
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da birinci ilan edildi

ANKARA (AA) - Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci sırada tamamladığı dördüncü etap ilk yarışını kazanan Rodriguez Nunez'in diskalifiye edilmesiyle, birinciliğe yükseldi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın MotorLand Aragon pistinde 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışı birinci sırada bitiren İspanyol Victor Rodriguez Nunez'in takımı Kawasaki 2R Racing, kurallara uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.

Yarışta Kawasaki motosikletin kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle Yamaha takımının yaptığı itiraz sonrası, 2R Yarış Takımı'nın aldığı sonuçlar iptal edildi. İspanyol Nunez, 31. sıradan başladığı yarışı 1. sırada bitirmişti.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, Nunez'in diskalifiye edilmesi sonucu yarışta birinci ilan edilirken, pilotlar klasmanında da 98 puanla 3. sıraya çıktı.


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