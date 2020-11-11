Milli maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye ile 3-3 berabere kaldıkları maçta iyi bir oyun olduğunu ve karşılaşmanın da dostça sona erdiğini söyledi.

Dalic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok dostane bir maç oldu. Altı gol atıldı. Özellikle bundan memnun kaldığımı söylemek isterim. Memnum olmadığım nokta ise 3 gol yemiş olmamız. Bu 3 golün kendi suçumuz olduğunu düşünüyorum. Defansta bugün zayıftık." ifadelerini kullandı.

Hırvat teknik adam, ikinci yarıya çıkmayan Vida'nın performansının sorulması üzerine ise, "Kendi planımıza göre oyuncularımızı sahaya sürdük. Bir süre oynadı daha sonra değiştirmek istedik. Oyuncu performanslarını daha sonra kendi içimizde değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Dalic, son olarak kadroya alamadıkları oyuncularının durumunu takip ettiklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarına göre onlarla ilgili karar vereceklerini belirtti.