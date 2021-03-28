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Spor Milli maç seyircili mi oynanacak? Dünya Kupası Eleme Türkiye Letonya maçı seyircili mi?
Spor

Milli maç seyircili mi oynanacak? Dünya Kupası Eleme Türkiye Letonya maçı seyircili mi?

Türkiye Letonya maçı seyircili mi? A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Hollanda ve Norveç engelini geçti. Ay-yıldızlılar 30 Mart Salı günü İstanbul’da Letonya ile karşılayacak. Futbolseverler, milli maçın seyircili oynanıp oynanmayacağını araştırmaya başladı. Maçlar seyircili mi oynanacak? Milli maça seyirci alınıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 16:43:00 - 2021-03-28 16:45:41
Milli maç seyircili mi oynanacak? Dünya Kupası Eleme Türkiye Letonya maçı seyircili mi?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. Maçında Türkiye ile Letonya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maça seyirci alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama geldi. Peki, Türkiye Letonya maçı seyircili mi?

Milli maç seyircili mi oynanacak?

Türkiye-Letonya maçı seyircili oynanacak. TFF’den yapılan açıklamada, “2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır. Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir” denildi.

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