Milli maç canlı izle | 2022 Dünya Kupası Elemeleri Grup maçlarında heyecan devam ediyor. Türkiye deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç ne zaman?

Milli maç ne zaman? Letonya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda son olarak Norveç ile karşılaşan Türkiye 11 Ekim Pazartesi akşamı Letonya'ya konuk olacak. TSİ 21.45'te başlayacak lücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak. Türkiye 12 puanla GGrubu'nda 3.sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Daugava Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek.

Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak.

Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.