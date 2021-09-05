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Spor Milli maç ne zaman? Hollanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Milli maç ne zaman? Hollanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

Milli maç hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Türkiye deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç ne zaman? Hollanda Türkiye maçı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-09-05 23:47:00 -
Milli maç ne zaman? Hollanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6.maçında Türkiye deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç ne zaman?

Milli maç ne zaman? Hollanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

G Grubu 6.maçında Türkiye deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'daki mücadele 7 Eylül Salı günü oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak. Hollanda-Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Ozan Tufan kadroya dahil oldu

İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldı. İngiltere'nin uyguladığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'nin Karadağ ile İstanbul'da oynadığı mücadelede yer alamayan Ozan, oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle Cebelitarık ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da forma giyememişti.

Aday kadroda yer alan Ozan Tufan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile deplasmanda yapılacak karşılaşma öncesi Amsterdam'da kampa dahil oldu.

Milli takım aday kadrosu Ozan Tufan'ın gelmesiyle tamamlandı.

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