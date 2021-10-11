Milli maç kaç kaç bitti? Letonya-Türkiye maç sonucu
Milli maç sonucu | Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında deplasmanda Letonya ile karşılaştı. Futbolseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırıyor. Peki, Letonya-Türkiye maçı sonucu ne? Milli maç kaç kaç bitti?
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. Maçında Letonya’ya konuk oldu.
Milli maç kaç kaç bitti? Letonya-Türkiye maç sonucu
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Orkun Kökçü, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz
Letonya: Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis
A Milli Takım Letonya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sol kanattan Savalnieks'in kullandığı kornerde, altıpas önünde Cernomordijs topa kafayı vurdu, Merih Demiral çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25. dakikada milli takımın gelişen atağında, Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştu. Hızla ceza sahasına ilerleyen Kerem yaklaşık 25 metreden şutunu attı, köşeye giden ve yerde de seken meşin yuvarlağı kaleci Ozols iki hamlede kontrol etti.
29. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci Ozols köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
35. dakikada milli takım, Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın kullandığı atışta top üst ağlarda kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
70.dakikada Merih Demiral topu kendi kalemize gönderdi ve Letonya 1-0 ne geçti.
75. dakikada Serdar Dursun eşitliği sağladı: 1-1
90+8.dakikada Burak Yılmaz kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 2-1