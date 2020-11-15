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Spor Milli maç hangi kanalda? Türkiye Rusya maçı saat kaçta?
Spor

Milli maç hangi kanalda? Türkiye Rusya maçı saat kaçta?

Türkiye Rusya maçı saat kaçta hangi kanalda? UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, Rusya ile karşılaşacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Milli maç ne zaman? | Milli maç hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:42:00 -
Milli maç hangi kanalda? Türkiye Rusya maçı saat kaçta?

Milli maç ne zaman? | UEFA Uluslar Ligi maçları devam ediyor. A Milli Futbol Takımı 5. maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Rusya maçı ne zaman?

Milli maç hangi kanalda? Türkiye Rusya maçı saat kaçta?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Türkiye ile Rusya bu akşam karşı karşıya gelecek.  Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Öte yandan grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar 18 Kasım Çarşamba akşamı ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

 

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