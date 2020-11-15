Milli maç hangi kanalda? Türkiye Rusya maçı saat kaçta?
Türkiye Rusya maçı saat kaçta hangi kanalda? UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, Rusya ile karşılaşacak. Mücadeleyi izlemek isteyenler maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Milli maç ne zaman? | Milli maç hangi kanalda?
Milli maç ne zaman? | UEFA Uluslar Ligi maçları devam ediyor. A Milli Futbol Takımı 5. maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Rusya maçı ne zaman?
Milli maç hangi kanalda? Türkiye Rusya maçı saat kaçta?
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Türkiye ile Rusya bu akşam karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Öte yandan grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar 18 Kasım Çarşamba akşamı ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.