Milli maç canlı izle | Türkiye Moldova maçı saat kaçta?
Milli maç hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde son hazırlık maçını Moldova'ya karşı oynayacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta?
EURO 2020, 11 Haziran'da başlayacak. Turnuvada mücadele edecek milli takım, hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta?
Milli maç canlı izle | Türkiye Moldova maçı saat kaçta?
Türkiye ile Moldova arasındaki hazırlık maçı Almanya'nın Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak. TSİ 20.00'de başlayacak maçı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Türkiye Moldova maçı TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
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Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentfort).