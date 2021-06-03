  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kabil'de bombalı saldırı: Ölüler var!
Türkiye ile Arnavutluk arasında anlamlı işbirliği
Diyanet Bir-Sen’den sert tepki: Haddinizi bilin...
Bakan Gül: Güçlü toplum diyoruz
Spor Milli maç canlı izle | Türkiye Moldova maçı saat kaçta?
Spor

Milli maç canlı izle | Türkiye Moldova maçı saat kaçta?

Milli maç hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde son hazırlık maçını Moldova'ya karşı oynayacak. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 14:45:00 -
Milli maç canlı izle | Türkiye Moldova maçı saat kaçta?

EURO 2020, 11 Haziran'da başlayacak. Turnuvada mücadele edecek milli takım, hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Moldova maçı ne zaman saat kaçta?

Milli maç canlı izle | Türkiye Moldova maçı saat kaçta?

Türkiye ile Moldova arasındaki hazırlık maçı Almanya'nın Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanacak. TSİ 20.00'de başlayacak maçı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Türkiye Moldova maçı TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

TRT SPOR CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentfort).

Küme düşme kalkıyor mu Nihat Özdemir açıkladı | Hangi liglerde küme düşme kalkacak?
Küme düşme kalkıyor mu Nihat Özdemir açıkladı | Hangi liglerde küme düşme kalkacak?

Spor

Küme düşme kalkıyor mu Nihat Özdemir açıkladı | Hangi liglerde küme düşme kalkacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay