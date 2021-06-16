  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TRT'nin Teşkilat dizisi İsrail'de yayınlanacak
Avusturalya’da ilginç olay: Dev örümcek ağları vurdu!
Sürüklenen gemi kıyıdaki gemiye çarptı!
Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu
Spor Milli maç canlı izle | Türkiye Galler canlı
Spor

Milli maç canlı izle | Türkiye Galler canlı

Türkiye maçı canlı izle | EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında Bakü'de Galler ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-06-16 17:32:00 - 2021-06-16 17:34:57
Milli maç canlı izle | Türkiye Galler canlı

Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı sürüyor. A Milli Takım grubundaki ikinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç hangi kanalda?

Milli maç canlı izle | Türkiye Galler canlı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'de başlayacak Türkiye-Galler karşılaşmasında Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak.

A Milli Futbol Takımı, Güneş yönetiminde Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında çıktığı ilk maçta İtalya'ya 3-0 yenildi. Deneyimli teknik adam, Galler ile oynanacak EURO 2020 A Grubu ikinci maçıyla milli takımın başındaki 78. karşılaşmasına çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde, 54'ü resmi, 23'ü özel 77 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 77 maçta 37 galibiyet, 22 beraberlik ve 18 yenilgi yaşadı.  Türkiye, Güneş yönetiminde 120 gol attı, kalesinde 77 gole engel olamadı. Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 54 resmi maçın 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gol gördü.

TÜRKİYE GALLER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?
Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Spor

Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay