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Spor Milli maç canlı izle | Milli maç hangi kanalda?
Spor

Milli maç canlı izle | Milli maç hangi kanalda?

Türkiye İtalya maçı canlı izle | Geçtiğimiz yaz yapılması gereken EURO 2020, koronavirüs salgını sebebiyle 2021’e ertelendi. Merakla beklenen turnuva 11 Haziran Cuma akşamı Türkiye İtalya maçıyla başlıyor. Peki, milli maç ne zaman? Milli maç hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-06-11 18:55:00 -
Milli maç canlı izle | Milli maç hangi kanalda?

Türkiye tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçında sahne alacak. A Milli Takım, A Grubu ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye İtalya maçı hangi kanalda?

Milli maç canlı izle | Milli maç hangi kanalda?

Türkiye-İtalya maçı TSİ 22.00’de İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Zorlu müsabakada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

TRT 1 CANLI İZLE

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

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