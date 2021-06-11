Türkiye tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası’nın açılış maçında sahne alacak. A Milli Takım, A Grubu ilk maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye İtalya maçı hangi kanalda?

Milli maç canlı izle | Milli maç hangi kanalda?

Türkiye-İtalya maçı TSİ 22.00’de İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Zorlu müsabakada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.