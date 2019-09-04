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"Milli maç arasına lider girmemiz güzel bir duygu"

- Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "İyi başlamak elbette avantaj oluyor. Lider olmak da güzel bir şey. Takımların inişli çıkışlı grafiği olacaktır. Bazıları iyi bazıları kötü başladı. Ama kötü başlayanlar için kötü gidecek diye bir şey yok. Milli maç arasına lider girmemiz güzel bir duygu"

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:06
"Milli maç arasına lider girmemiz güzel bir duygu"


ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligin ilk 3 maçında 3 galibiyet alarak milli maç arasına lider girmenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'de liderliğe yükseldiklerini ancak bunun abartılacak bir şey olmadığını belirtti.

Süper Lig'de 4. sezonlarını yaşadıklarını anlatan Çavuşoğlu, geçen yıl sezona üç yenilgiyle başladıklarını, bu yıl ise tersini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ligin daha başında olunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Geride 31 maç daha var. İyi başlamak elbette avantaj oluyor. Lider olmak da güzel bir şey. Takımların inişli çıkışlı grafiği olacaktır. Bazıları iyi bazıları kötü başladı. Ama kötü başlayanlar için kötü gidecek diye bir şey yok. Milli maç arasına lider girmemiz bizim için güzel bir duygu." dedi.

Çavuşoğlu, milli araya lider olarak girmelerine rağmen spor medyasında Alanyaspor'a çok fazla yer verilmemesini eleştirdi.

Büyük takımların milyonlarca taraftarları olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Büyük takımların reytingleri var. Biz buna saygı duyuyoruz ama şunu da söylüyoruz, 'Büyük takıma 2-3 saat program yapıyorsan, o günkü şartlarda başarılı olmuş diğer takıma da 10-15 dakika ayırın.' Bu takımlardan bahsedilmesi gayet güzel olur. Maalesef bu da çok fazla olmuyor." diye konuştu.


- "Son kamp dönemine kadar transferleri bitirdik"


Takımın transfer politikasını da değerlendiren Çavuşoğlu, takımın eksik yönlerini bilerek oyuncu aldıklarını kaydetti.

Takımda, gidecek ve gelecek oyuncuların mutlaka olacağını anlatan Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"Eksik mevkiler belliydi. Yedek kulübesi zayıf görünüyordu. Yapacağımız transferlerin hangi mevkide olacağı belliydi. Sezon kampı başlamadan kilit noktalara hızlı bir şekilde transfer yaptık. Son kamp dönemine kadar transferleri bitirdik. Daha sonra alternatif ve genç kadrodan oyuncu transferleri oldu. Ama biz lig başlamadan ana transferlerimizi zaten yapmıştık."

Alanyaspor'un maçlarına taraftarın istedikleri kadar ilgi göstermediğini anlatan Çavuşoğlu, devamlı gelen taraftar gruplarına teşekkür etti.

Bu taraftar gruplarının desteğinden memnun kaldıklarını belirten Çavuşoğlu, takımın şehir olarak da sahiplenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:06
  1. Alanyaspor
  2. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu
  3. Futbol
  4. lider
  5. SÜPER LİG

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