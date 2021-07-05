Milli kooperatifçilik geliştirillecek

Projeye ilişkin çalışmalar ekim sonu itibarıyla tamamlanacak. Bakanlığın, kooperatifçiliği tanıtmak için yürüttüğü çalışmalar ise sürüyor. Çalışmalar kapsamında geçen yıl Adana, Antalya, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Aksaray, Sakarya, Kırşehir, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sivas, Tokat ile Yozgat olmak üzere toplam 14 il ve 64 ilçe ziyaret edilerek 10 bini aşkın kişiye eğitim verildi. Ayrıca bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 200 potansiyel kadın girişimciye ve öğrenciye kooperatifçilikle ilgili detaylar anlatıldı.