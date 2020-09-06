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Spor Milli kick boksçular 2021 için güç depoluyor
Spor

Milli kick boksçular 2021 için güç depoluyor

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:26:20 -
Milli kick boksçular 2021 için güç depoluyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da çalışmalarına devam eden kick boks milli takım sporcuları, 2021 yılında yapılacak şampiyonalarda en iyi dereceyi almayı hedefliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdikleri çalışmalara normalleşme süreciyle yeniden başlayan milli sporcular, Lütfü Yaman Spor Salonu'nda antrenör Seydi Gökpınar gözetiminde güç depoluyor.

Gökpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'nın mücadele sporları olarak Türkiye'de ön sıralarda yer aldığını söyledi.

Pandemi döneminde 3 ay antrenman yapamadıklarını ama sporcuların zinde kalmaları için ev ve bahçelerinde çalışmayı sürdürdüğünü dile getiren Gökpınar, hazırlıklara kaldıkları yerden devam ettiklerini aktardı.

Dünya ve Avrupa'da derece elde eden sporcularının olduğunu belirten Gökpınar, "Milli sporcularımızla burada hazırlığımız devam ediyor, inşallah 2021'e sıkı şekilde girmeyi düşünüyoruz. Sakarya'dan Türkiye'ye ve dünyaya sporcu yetiştiriyoruz. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden milli takıma 17 sporcu verdik. Pandemi olmasaydı 5-6 sporcu daha verecektik. İyi bir eğitimimiz, ortamımız var." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Sude Özbek de pandemi nedeniyle ara verdikleri antrenmanlara yeniden başladıklarını söyledi.

Balkan şampiyonu milli sporcu Cihat Kopal ise güzel çalışmalar yaparak pandemi dönemindeki açığı kapatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Sakarya'dan Türkiye ve dünya çapında sporcular yetiştiğini vurgulayan Cihat Kopal, tüm sporculara başarı diledi.

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