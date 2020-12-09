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Spor Milli karting sporcusu Ehad Türker, Portekiz'de Piste çıkıyor
Spor

Milli karting sporcusu Ehad Türker, Portekiz'de Piste çıkıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:27:38 -
Milli karting sporcusu Ehad Türker, Portekiz'de Piste çıkıyor

ANKARA (AA) - Milli karting sporcusu Ehad Türker, Rotax Max Challenge serisinin Grand Final öncesi son büyük organizasyonu RMC International Trophy için Portekiz'de piste çıkıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Portimao Pisti'nde dün serbest antrenmanlarla başlayan turnuva, 13 Aralık Pazar günü yapılacak finallerle sona erecek.

Dünya genelinden üst düzey karting pilotlarının mücadelesine sahne olacak organizasyona, 56 ülkeden 320 pilotun katılması bekleniyor.

2019 Türkiye Karting Senior Şampiyonu Ehad Türker de bu büyük organizasyonda 108 sporcunun yer adlığı senior kategoride Türkiye'yi temsil edecek. 2020 sezonunda Rotax Euro Trophy ve RMC BNL serilerini takip eden Ehad Türker, bu yarışlarda önemli dereceler aldı.

Organizasyon, 11 Aralık Cuma günü sıralama turlarından itibaren "www.rmc-internationaltrophy.com" internet adresinden canlı yayımlanacak.

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