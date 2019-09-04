Milli karateciler sezonun ikinci yarısını Tokyo’da açacak Karatede sezonun ikinci yarısı Japonya’da başlıyor.

Karatede sezonun ikinci yarısı Japonya’da başlıyor. Milli karateciler, Karate 1 Premier Lig’de sezonun beşinci etabı olan Tokyo’da, 6-8 Eylül tarihleri arasında tatamiye çıkacak.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren milli karateciler, sezonun ikinci yarısını Japonya’da açacak. Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları’ndan sonra ilk resmi müsabakasına çıkacak ay-yıldızlı ekip, Tokyo’da tam kadro mücadele edecek.

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’in Tokyo’da yapılacak beşinci etabı 6-8 Eylül tarihleri arasında, 79 ülkeden 649 karatecinin katılımıyla gerçekleştirilecek. 2020 Olimpiyat Oyunları’nda judo ve karate müsabakalarına ev sahipliği yapacak Nippon Budokan’daki müsabakalarda ay-yıldızlı ekip 6 kadın, 10 erkek sporcuyla tatamide mücadele verecek.

Tokyo’daki organizasyonda madalya müsabakaları 8 Eylül Pazar günü yapılacak.

Organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek milli karateciler şöyle:



Kadınlar

Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55kg: Tuba Yakan

Kumite 61kg: Merve Çoban

Kumite 68kg: Eda Eltemur

Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu



Erkekler

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60kg: Eray Şamdan

Kumite 67kg: Burak Uygur

Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84kg: Uğur Aktaş

Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu

Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

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