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Milli kaleciye milli görev

Şahinbey Ampute Futbol takımının ve Ampute Futbol Milli Takımı’nın kalesini yıllardır başarı ile koruyan ve geçtiğimiz yıllar içerisinde futbolu bırakan Fatih Karakuş, Ampute Futbol Takımı kaleci antrenörlüğü görevine getirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:04
Milli kaleciye milli görev

Şahinbey Ampute Futbol takımının ve Ampute Futbol Milli Takımı’nın kalesini yıllardır başarı ile koruyan ve geçtiğimiz yıllar içerisinde futbolu bırakan Fatih Karakuş, Ampute Futbol Takımı kaleci antrenörlüğü görevine getirildi.


Şahinbey Ampute Futbol Takımı’nın aldığı başarılarda her zaman imzası olan Fatih Karakuş, futbol hayatına yeni bir sayfa açtı. Ampute Futbol Takımı’nın kalesini koruyan file bekçisi Karakuş, milli takım antrenörlüğüne getirildi. Fatih Karakuş, yeni görevinin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Yıllarca Şahinbey Ampute Futbol Takımı’nın ve Ampute Futbol Milli Takımı’nın kalesini gururla korudum. Bu iki forma altın birçok kupa ve başarılar aldım. Şahinbey Ampute Futbol Takımı’nın benim hayatımda her zaman ayrı bir yeri var. Benim aldığım başarılarıın arkasında Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel ve ailemin çok büyük emekleri vardır. Fatih Karakuş onların sayesinde ve desteği ile bugünlerine geldi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi ise formasını gururla giydiğim Ampute Futbol Milli Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevine layık görüldüm. Burada yeni başarılara imza atmak ve alınan başarılarda pay sahibi olmak için elimden gelinin en iyisini yaparak ülkemize yeni kaleciler kazandıracağım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:04
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