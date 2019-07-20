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Milli judocular EYOF'a hazır

- Çalışmalarını tamamlayan Judo Ümit Milli Takımı, Azerbaycan'a hareket etti

20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:59
Milli judocular EYOF'a hazır


ANKARA (AA) - Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) yarışacak Judo Ümit Milli Takımı, Azerbaycan'a gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 15'incisi başkent Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 48 ülkeden yaklaşık 2500 sporcu mücadele edecek.

Hazırlıklarını Ankara ve Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) tamamlayan kadın ve erkek milli sporcuları, bu sabah hava yoluyla Bakü'ye hareket etti. Judo müsabakaları 24-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

EYOF'ta Türkiye'yi temsil edecek milli judocular ile müsabaka tarihleri şöyle:

24 Temmuz:

Kadınlar: Müberra Güneş (40 kilo), Merve Azak (44 kilo), Sıla Ersin (48 kilo)

Erkekler: Berat Bahadır (50 kilo), Muhammed Demirel (60 kilo)


25 Temmuz:

Kadınlar: Özlem Yıldız (57 kilo), Habibe Afyonlu (63 Kilo)

Erkekler: Musa Şimşek (73 kilo)


26 Temmuz:

Kadınlar: Hatice Vandemir (70 kilo), Hilal Öztürk (+70 kilo)

Erkekler: Cem Ata Demirtaş (81 kilo), Münir Ertuğ (+90 kilo)


27 Temmuz: Karma takımlar

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:59
  1. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
  2. EYOF
  3. judo
  4. Türkiye Judo Federasyonu

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