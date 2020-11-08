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Spor Milli judocular, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek
Spor

Milli judocular, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-08 09:21:40 -
Milli judocular, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek

ANKARA (AA) - 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası, yarın Hırvatistan'ın Porec kentinde başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın ve 10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 14 milli sporcu Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'na 36 ülkeden 144'ü kadın, 208'i erkek toplam 352 judocunun katılması bekleniyor.

Turnuvada Türk Milli Takımı şu isimlerle yer alacak:

Kadınlar: 48 kilo Hanife Özcan, 52 kilo Zeliha Cinci, 57 kilo Hasret Bozkurt ve Şeyma Özerler, 63 kilo Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan, 78 kilo Semanur Erdoğan, +78 kilo Kübranur Esir

Erkekler: 60 kilo Berat Bahadır, 73 kilo Halil Çimen, 81 kilo Ahmet Çuhadar, 90 kilo Yunus Kılıç ve Recep Çimen, 100 kilo Furkan Güner


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