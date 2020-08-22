Milli judocu Mihraç Akkuş: "İnşallah Tokyo 2020'den madalya ile döneceğiz"

ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK - Milli judocu Mihraç Akkuş, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5-6 arkadaşının madalyaya yakın olduğunu vurgulayarak, "Judoda o sene bu sene olacak. İnşallah madalyayı ülkemize getireceğiz." dedi.

Türkiye'nin ümitlerde ilk dünya judo şampiyonu olan ve "altın çocuk" olarak bilinen Mihraç Akkuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığında bütün antrenmanların iptal edilmesiyle düzenlerinin bozulduğunu daha sonra evde kendi imkanlarıyla çalıştığını belirterek, "Kardeşlerim de benim gibi judocu, onlarla evde antrenman yaptım. Evde de güzel çalıştık ama salon gibi verimli olmuyor." diye konuştu.

Milli judocu Mihraç, salgın sürecinde yeni normalleşme dönemiyle İstanbul'da milli takım olarak kampa girdiklerini hatırlatarak, "Kampın ilk başlarında çok zorlandık. Sonra yavaş yavaş form tutmaya başladık ama benim için bu kamp biraz kötü geçti; bir sakatlık yaşadım. Omzumdan bir sakatlık yaşadım, şimdi fizik tedaviye devam ediyorum. İki hafta içerisinde tamamen mindere dönerim." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını süreci başlamadan dünya sıralamasında elde ettiği konumla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kotayı kazandığını anlatan Mihraç, "Kotayı aldım sadece dünya sıralamasında ilk 8'e girmek için maçlara, turnuvalara katılıyorum. Benim için olimpiyatlara ilk 8'de gidebilmek daha büyük avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.





- "Olimpiyat madalyası için kendime de takım arkadaşlarıma da güveniyorum"





Salgın sürecinde ertelenen Avrupa ve dünya müsabakalarını beklediklerini aktaran Mihraç, "Yeni sezonda Avrupa ve dünya yarışlarına girmek istiyorum. Onlarda da madalya alıp hedef olimpiyatlar inşallah. Bu iki yarışta da madalya alabilirsem dünya sıralamasında ilk 8'e girebilirim. Zaten hedefimiz böyleydi, biz hazırlandık çantayı aldık çıkıyorduk, pandemi süreciyle bu maçlar iptal oldu. Bu maçlarda hedefim yine altın madalya." değerlendirmesinde bulundu.

Judoda seneye "Tokyo 2020"ye 8 sporcuyla katılabileceklerini birçok arkadaşının kotayı garantilediğini belirten Mihraç, şöyle devam etti:

"Bütün takım arkadaşlarım olimpiyat kotası için savaşıyor. Hepsi de kotaya çok yakın ama 8 kişi gidebiliriz bu daha fazla da olabilir. Eğer gidersem benim ilk olimpiyatım olacak. Olimpiyat madalyası için kendime de takım arkadaşlarıma da güveniyorum. Çünkü hepimizin dünya sıralaması iyi buraya kadar en iyileri yenerek geldik. Ben bütün takım arkadaşlarıma güveniyorum inşallah Tokyo 2020'den madalya ile döneceğiz. Takıma da kendime de çok güveniyorum inşallah o sene bu sene olacak."





-"25 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacağız"





Milli takımın İstanbul'daki kampının tamamlandığını 10 günlük iznin ardından Erzurum'da yükseklik ve ağırlık kampına başlayacaklarını anlatan Mihraç, "Önce Erzurum'da ağırlık kampına gireceğiz. Daha sonra Antalya'da bir kampa gireceğiz. 25 Ağustos'ta Erzurum'da toplanacağız. Budapeşte'de sıralamayı da etkileyen bir grand prix müsabakasının yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Mihraç, salgın nedeniyle kamp süresince izin kullanmadıklarını belirterek, "Kurallara uyuyoruz, ihtiyacımız olursa hocalar yardımcı oluyor. Bazen günde 3 antrenman bazen 2 antrenman yapıyoruz. Sabah saat 07.00'de koşuya başlıyoruz, 10.30'da halter ağırlık antrenmanı oluyor. Bazı akşamlar dağa tırmanıyoruz. Hocanın programına göre değişiyor." şeklinde konuştu.





- "Madalya kazandığınız andaki duygu anlatılmaz, yaşanır"





Milli judocu Mihraç, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan daha çok 2020 Tokyo Olimpiyatları'na odaklandığını kaydederek, "Benim için Tokyo daha önemli çünkü ilk olimpiyatım olacak genç sporcu olarak gidiyorum. Madalya alabilirsem tadından yenmez. Sadece katılmak değil, kesinlikle madalya almayı umut ediyorum, hedefimiz de madalya." dedi.

Turnuvalarda madalya kazandığı zaman yaşadığı duygunun kelimelerle anlatılamayacak kadar mükemmel olduğunu ifade eden Mihraç, "Madalya kazandığınız andaki duygu "anlatılmaz, yaşanır' diyebilirim. Yine yaşatmayı inşallah çok istiyorum. Anlatırken bile o gurur başka çünkü ailen seni izliyor, Türkiye seni izliyor. O bayrağı kaldırdığında bütün herkes seninle o sevinci paylaşıyor. Bambaşka duygular." değerlendirmesinde bulundu.





- "Madalya bekleyen başka arkadaşlarımız da var"





"2020 Tokyo Olimpiyatları"ndaki hedefine ilişkin Mihraç, "İnşallah hedefimiz madalya, madalyanın rengi belli olmaz ama hedefimiz altın." dedi.

Milli judocu Bilal Çiloğlu'nun da olimpiyat madalyası hedeflediğinin hatırlatılması üzerine de Mihraç, "İkimize de çok güveniyorum, zaten Bilal de çok hırslı ve stiliyle de dünyaya nam salmış bir sporcu. Bilal 73 kiloda ben 60 kiloda madalya hedefliyoruz. Madalya bekleyen, hedefleyen başka arkadaşlarımız da var; Vedat Albayrak, Mert Şişmanlar, Mikail Özerler, Kayra Sayit. Judoda inşallah o sene bu sene olacak. İnşallah madalyayı ülkemize getireceğiz." şeklinde konuştu.



