Milli İstihbarat Teşkilatı "patates hat"ta enseledi

Ankara'da 3 emekli general Serdar Atasoy, Nuri Cankıymaz ve Celalettin Çoban'la özel bir şirkette çalışan mahrem imam Yaşar Özdemir gözaltına alınmıştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmada örgütün Kara Kuvvetleri'ndeki üst düzey komutanlarla ilgilenen sivil imamının kullandığı "patates hat" tabir edilen başkası adına kayıtlı GSM hattı tespit edildi. Açılan soruşturmada ise sivil imamın 3 generalle irtibatı çıkmıştı.

Mahrem imam tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban yakalanarak gözaltına alınırken Nuri Cankıymaz'ı yakalama çalışmaları devam ediyor. Çoban'ın yurtdışına çıkışının yasaklandığı, şüpheli hakkında elektronik kelepçe takılarak 'Konutu terk etmeme' adli kontrol hükmünün uygulandığı öğrenildi.

Etkin pişmanlıkta bulunduğu ve örgüte dair bildiklerini soruşturmayı yürüten savcıya anlattığı bildirilen Atasoy'un da haftada iki gün ikametgahına en yakın güvenlik birimine imza verme şartıyla salıverildiği kaydedildi. Emekli generallerden sorumlu mahrem imam Yaşar Özdemir ise 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Sabah