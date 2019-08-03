0553 313 94 23

Milli İstihbarat Teşkilatı alımları ne zaman? MİT başvuru şartları

Milli İstihbarat Teşkilatı-MİT son dakika alım haberi. MİT bünyesinde istihbarat uzmanı ile Arapça dil Uzmanı ve bilim ve teknoloji uzmanıpersonel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra MİT alımları ne zaman? MİT alımları başladı mı? sorusu sorulmaya başlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başvuru şartları neler?

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:13
Milli İstihbarat Teşkilatı alımları ne zaman? MİT başvuru şartları

Milli İstihbarat Teşkilatı-MİT son dakika alım haberi. MİT bünyesinde istihbarat uzmanı ile Arapça dil Uzmanı ve bilim ve teknoloji uzmanı  personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra MİT alımları ne zaman? MİT alımları başladı mı? sorusu sorulmaya başlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başvuru şartları neler?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstihbarat Uzmanı ile Arapça Dil Uzmanı ve Bilim ve Teknoloji Uzmanı kadrolarına personel alımı yapacaktır

MİT istihbarat uzmanı alım başvuru şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

- 35 yaşını doldurmamış olmak, 

- Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak (yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır), 

- Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini taşıyor olmak;

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden; YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puan almak ya da KPSS'nin yabancı dil bölümünde en az 48 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS/KPDS kapsamında bulunan dillerin birinden 70 veya üzeri puan almak ya da YDS/KPDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

- Bulunduğu yabancı ülkenin resmi dilinde en az 3 öğretim yılı olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim görmüş olmak ve bu dilde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak, 

- Analitik zekâ, yaratıcı düşünebilme, yönetme - yönlendirme, yüksek sorumluluk bilinci, güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, stres altında çalışabilme, detaylara önem verme, pratik ve hızlı düşünebilme, uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak, 

- MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır). 

MİT Arapça dil uzmanı

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

- 35 yaşını doldurmamış olmak, 

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak;

- Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere Arapça dilinde YDS/KPDS’de 60 veya üzeri puan almış olmak,

- Arapça konuşulan ülkelerde en az 1 yıl bulunmuş olmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

- Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Arapça Mütercim-Tercümanlık lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak ve- Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

- Güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, yüksek sorumluluk bilinci, detaylara önem verme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak,

- MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır). MİT başvuruları kurumun internet sitesi üzerinden yapılmakta.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:13
  1. Milli İstihbarat Teşkilatı alımları ne zaman?
  2. MİT başvuru şartları
  3. mit alımları
  4. mit alım başvuruları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli İstihbarat Teşkilatı alımları ne zaman? MİT başvuru şartları
    1. Milli İstihbarat Teşkilatı alımları ne..
    2. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    3. Beykent, Avrupa’da üst üste 2. kez..
    4. Şanlıurfa'da sulama kanalına giren..
    5. Husilerden "14 Sudan askerinin..
    6. Aksaray semaları paraşütçülerle..
    7. Samsun’da 11 kilo kubar esrar ve 405..
    8. Yatağan’da kaza: 1 ölü 2 yaralı
    9. Başkan Erdoğan dev projenin açılışını..
    10. "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"
    11. SASKİ’den “kanalizasyon” açıklaması:..
    12. Vali Kaymak: “Nefes almak isteyen..
    13. Güçlü bir hafızaya sahip olmak için..
    14. "Türkiye'nin her tarafında huzur..
    15. Türkiye’nin yeni televizyonu TYT TÜRK..
    16. Astigmat nasıl geçer? Astigmat nedir..
    17. Sultanahmet Meydanı’nda motosiklet şov
    18. Hong Kong'daki protestolar
    19. Düzce'deki selin izleri siliniyor
    20. Akne hastalığı nedir? Akne nasıl geçer..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu