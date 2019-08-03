Milli İstihbarat Teşkilatı alımları ne zaman? MİT başvuru şartları

Milli İstihbarat Teşkilatı-MİT son dakika alım haberi. MİT bünyesinde istihbarat uzmanı ile Arapça dil Uzmanı ve bilim ve teknoloji uzmanı personel alımının yapılacağı açıklanmasından sonra MİT alımları ne zaman? MİT alımları başladı mı? sorusu sorulmaya başlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başvuru şartları neler?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstihbarat Uzmanı ile Arapça Dil Uzmanı ve Bilim ve Teknoloji Uzmanı kadrolarına personel alımı yapacaktır

MİT istihbarat uzmanı alım başvuru şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak (yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır),

- Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini taşıyor olmak;

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden; YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puan almak ya da KPSS'nin yabancı dil bölümünde en az 48 soruyu doğru cevaplamak ya da YDS/KPDS/ÜDS’de 80 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS/KPDS kapsamında bulunan dillerin birinden 70 veya üzeri puan almak ya da YDS/KPDS’de 70 veya üzeri puana eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak,

- Bulunduğu yabancı ülkenin resmi dilinde en az 3 öğretim yılı olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim görmüş olmak ve bu dilde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

- Analitik zekâ, yaratıcı düşünebilme, yönetme - yönlendirme, yüksek sorumluluk bilinci, güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, stres altında çalışabilme, detaylara önem verme, pratik ve hızlı düşünebilme, uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak,

- MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır).

MİT Arapça dil uzmanı

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 35 yaşını doldurmamış olmak,

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Aşağıda belirtilen yabancı dil kriterlerinden en az birini taşıyor olmak;

- Sınav sonuçları son beş yıla ait olmak üzere Arapça dilinde YDS/KPDS’de 60 veya üzeri puan almış olmak,

- Arapça konuşulan ülkelerde en az 1 yıl bulunmuş olmak ve Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

- Üniversitelerin Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği veya Arapça Mütercim-Tercümanlık lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak veya 3 ay içinde mezun olabilecek durumda bulunmak ve- Arapça dilinde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma becerilerine iyi derecede sahip olmak,

- Güçlü yazılı - sözlü iletişim becerisi, yüksek sorumluluk bilinci, detaylara önem verme, ketumiyet gibi kişisel özelliklere sahip olmak,

- MİT Başkanlığı mensubu olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta MİT Başkanlığı’nın mevzuatı ve takdiri esastır). MİT başvuruları kurumun internet sitesi üzerinden yapılmakta.