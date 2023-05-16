Millî iradenin zaferi

Derin üst aklın yönlendirmesiyle bir araya gelen ve sözde ‘güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ adı altında ülkeyi yeniden 90’lı yılların koalisyon bataklığına götürmeyi amaçlayan zillet paydaşları, millet iradesi engeline takıldı. Batı’dan aldığı icazet ve kapalı kapılar ardında gerçekleşen kirli pazarlıkların ardından zillet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adaylığını kapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi, 14 Mayıs’ta yapılan seçimde yüzde 35,1 oy alarak milli iradeden ve yüzde 49,3 oy alan Cumhur İttifakı’ndan asrın tokadını yedi.

Zillete geçit yok

Türkiye’ye çağ atlatan, mazlumların umudu olan, İslam dünyasının bayraktarlığı üstlenen, milyonlarca muhacire kucak açan, PKK’dan FETÖ’ye, DEAŞ’tan DHKP-C’ye kadar tüm terör yapılanmalarının korkulu rüyası haline gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs seçimlerinde mutlak bir zafere imza attı. Türkiye’yi oyun sahası olarak gören Haçlı ve Siyonistler ile içimizdeki piyonlarını dize getiren Erdoğan ve yol arkadaşları, ümmetin duası ve seçmenin teveccühüyle tarihi bir başarıyı daha hanesine yazarak ülkemizin geleceğini karartmaya yönelik karanlık senaryolara ve kirli koalisyonlara geçit vermedi. Başını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektiği zillet ittifakının sözde ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ vaadine “dur” diyen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine duyduğu güveni tazeleyen seçmen, ülkenin küresel tefecilere ve para baronlarına teslim edilmesine müsaade etmedi. Seçim sonuçlarını Akit’e değerlendiren STK temsilcileri ve siyaset bilimciler, Başkan Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın 7 düvele karşı tartışmasız ve ezici bir zafer elde ederek, 7’li masanın karanlık planlarını çöpe attığını söyledi.

Bölücüler kaybetti

Gazetemize konuşan Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, şunları ifade etti: “14 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Dünyanın ve içimizdeki ortak paydaşlarının birlikte karşısında yer aldığı Cumhur İttifakı ve Erdoğan, seçimim tartışmasız galibi oldu. Bu galibiyet Batı’nın ve ‘7’li Masa’yı oluşturan üst aklın hiç beklemediği bir sonuçtu. Onların kurduğu denkleme göre, Kılıçdaroğlu ilk turda Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktı. Ancak beklendiği gibi olmadı. İktidar 21 yıllık yıpranmışlığa rağmen cumhurbaşkanımız önderliğinde, hem mecliste hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci çıktı. Seçim ikinci tura kaldığı takdirde bile Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olma ihtimali yüksek. Bu seçimi, PKK’lılar, emperyalistler, Türkiye’yi bölmek ve parçalamak Siyonistler kaybetti. Bu seçimi muhafazakârlar ve millet kazandı. Milletimiz kendinden olanları tercih etti. Türk halkı başkanlık sistemi ile yola devam dedi. Birlik huzur ve refah kazandı. Türkiye’yi bölmek parçalamak isteyen ve bu nedenle her türlü terör örgütü ile işbirliği yapanların hiçbir şekilde vaatlerine bakmadığını ortaya koymuş oldu. Bu zafer milletin zaferidir. İkinci turda Erdoğan’ın %53-54 gibi bir oranla ipi göğüsleyeceği görüldü. Deprem bölgesinde umumiyetle AK Parti ve Erdoğan’ın birinci olarak çıkması, depremden sonraki ilk müdahalelerin haksız tenkit konusu yapıldığını ve eleştirilerin halkta karşılık bulmadığının bir manada ifadesi oldu. Seçmen ayrıca Türkiye’de ‘parlamenter sistem’ sloganlarıyla yola çıkanların vaatlerine de onay vermedi. Sonuçlar ikinci turda Erdoğan’ın büyük bir zafer kazanacağının habercisi oldu.”

Masanın pimi çekildi

TİMAG Başkanı Ertuğrul Akar da şunları dile getirdi: “Bu seçimde Başkan Erdoğan kaybetmedi, aldığı oy oranını korudu. Buradan okunacak mesaj, millet; bölgede ‘merkez devlet’ olma iddiasında, büyük, güçlü ve bağımsız Türkiye noktasında Erdoğan’ın izlediği politikaya onay verdi. Kılıçdaroğlu’nun, ‘demokrasi’ adı altında terörizm, kaos, küresel tefecilere teslim olmak ve bu gibi argümanlarına hayır dedi. Batı’nın demokrasisine sandıkta geçit vermedi. Vatandaşlar, ‘Biz Cumhur İttifakı’nın güçlü Türkiye hayalinin destekçisiyiz’ dediler. Kılıçdaroğlu’nun Türk devletleri ile olan bağını koparması ve milli politikaları dışlaması millet nezdinde tepki gördü. PKK terör örgütü ile birlikteliği kadar Azerbaycan’sız bir Türk hattı hayali de milletten döndü.

Koalisyon hayali çöktü

Masanın kurulma amacı, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e dönüştü. Bu matematikle artık bu ham bir hayaldir. Doğal olarak masanın misyonu da ortadan kalkmıştır. Bunlar artık milletin karşısına çıkıp ne diyecekler. Tüm vaatleri çöp oldu. Millet tarafından masanın işlevi bitirilmiş, pimi çekilmiştir. Milletimiz artık cumhurbaşkanlığı sisteminin devamını göstermiştir. Hem iç hem dış siyaset değerlendirildiğinde, güven ve uluslararası itibar noktasında, seçmen Başkan Erdoğan’ın yürüdüğü yolun doğru olduğunu gösterdi. Zaten ikinci turda oy çoğunluğunu alıp kazanacak. Cumhurbaşkanımızın % 55 oranında oy alıp kazanması uluslararası camia bakımında da önem arz edecek. Zaten şimdiden cumhurbaşkanımızı tebrik etmeye başladılar.”

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