Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bir televizyon programında savunma sanayii projelerine ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı.

Demir, "Katma değerli ARGE ürünlerimizin niteliğini arttıracak. ARGE sürecinde koordinasyon ve işbirliği önemli yer tutuyor" dedi.

Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı (İHA) alanında dünyada birinci ligde yer aldığını ifade eden Demir, "Akıncı'dan sonra İnsansız Savaş Uçağına kadar daha farklı projeler çalışacağız. İnsansız Kara ve Deniz araçlarına da yatırımlarımız devam ediyor. Dünya, İnsansız sistemlerimizin hepsinin koordineli olarak harekat alanına hakim olduğu bir noktaya doğru gidiyor. Türkiye bu geniş alana hazır olmak zorunda. Bayraktar TB2 İHA teslimatlarında 50 adeti geçtik. ANKA İHA'larda 10 adeti geçtik" açıklamasında bulundu.

"F-35 uçaklarının ABD dışındaki tek onarım merkezi Türkiye olacak"

Demir, "F-35 uçaklarının ABD dışarısındaki tek, Motor bakım ve onarım merkezi Türkiye'de olacak. Türkiye F-35 uçaklarının proje ortaklarındandır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı

Milli muharip uçağın Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı olacağını vurgulayan Demir, "Bu alanda çalışma yapan ülke sayısı oldukça kısıtlı. Hürjet bizim için kolay hedef. Biz MMU'ya konsantre olduk. MMU haricinde Hürjet için de motor çalışmamız var. MMU motoru için A B C planlarımız mevcut. Destek için her türlü partnere kapımız açık. Destek olmazsa bile biz bu motoru üreteceğiz" dedi.

Yerli motor 2.5 yıla hazır olacak

Altay tankının ilk 250 adet üretiminde yabancı menşeli motor kullanılacağını açıklayan Demir, "Yerli güç paketi geliştiriliyor. Yerli motor 2.5 yıla hazır olacak" açıklamasında bulundu.