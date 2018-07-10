'Milli İlaç'a destek giderek çoğalıyor!

Amerika’daki üniversitelerde geliştirilen çeşitli ilaçların lisansları alınarak bunların millileştirilmesini amaçlayan projeye Amerika’da yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programcısı Mehmet Öz de destek verdi. Amerikan halkı tarafından büyük beğeniyle takip edilen programlarıyla ses getiren Doktor Öz, özellikle çocuk sağlığı konularıyla da yakından ilgileniyor.

SURİYELİ ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Mehmet Öz, geçen hafta Suriye’nin Azez bölgesini ziyaret ederek, AFAD ekibiyle birlikte çocukları sağlık taramasından geçirdi Türkiye’nin kendi molekülüne ulaşmasını amaçlayan milli ilaç projesine destek veren Mehmet Öz, Harvard Üniversitesi mezunu ve halen Columbia Üniversitesi’nde Irwing Kalp Cerrahisi Profesörü olarak görev yapıyor.

YATIRIM İÇİN SAĞLIK FONU KURULUYOR

Geliştirilen ilaçların millileştirilmesi için ABD’deki üniversitelerin teknoloji transfer merkezi ve kuluçka merkezlere yatırım yapmak üzere yaklaşık 100 milyon dolar sermayeyle kurulacak Sağlık Yatırımları Fonu’na aralarında Eczacıbaşı, Abdi İbrahim, Pharma Active, Nobel İlaç, Centurion, Turkuaz İlaç, TErra İlaç, Alvimeca, TRPharma gibi birçok ilaç üreticisi firma ortak olacağını açıklamıştı. Ayrıca North Western, Harvard, Boston, Tufts, Brown ve Massacchussets üniversiteleriyle de mutabakat anlaşması imzalanmış bulunuyor. Proje geçen ay Boston’da düzenlenen Dünya Biomedikal Kongresi’nde de tanıtılmıştı.