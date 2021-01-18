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Gündem 'Milli içkimiz rakı, Evlilik dışı ilişkiler normal' İşte Türkiye’yi yönetmeye talip olan Ali Babacan’ın kadroları
Gündem

'Milli içkimiz rakı, Evlilik dışı ilişkiler normal' İşte Türkiye’yi yönetmeye talip olan Ali Babacan’ın kadroları

Siyaset sahnesinden silindikten sonra Türkiye'yi yönetmeye talip olan ve DEVA PArtisi'ni kurarak siyaset dünyasına atılan Ali Babacan'ın yeni partisindeki isimlerin açıklamaları gündem oldu. Sosyal medya hesabından skandal açıklamalarda bulunan DEVA Partisi’nin kurucular kurulu üyesi Baran Deniz Bağatur, Türklerin milli içkisinin rakı olduğunu, evlilik dışı ilişkilerin ise normal olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 16:43:00 -
'Milli içkimiz rakı, Evlilik dışı ilişkiler normal' İşte Türkiye’yi yönetmeye talip olan Ali Babacan’ın kadroları

Siyaset sahnesinden silinen Ali Babacan, yıllar sonra ortaya çıkarak tekrar siyaset dünyasına katıldı. Türkiye'nin yeni bir muhafazakar demokrat partiye ihtiyacı olduğunu düşünen Babacan, kendi gibi düşünen kişilerle birlikte sözde muhafazakar demokrat olan DEVA Partisi'ni kurarak Türkiye'yi yönetmeye talip oldu. Ancak Türkiye'yi yönetmeye talip olan Babacan'ın kadrolarındaki isimlerin skandal açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

'Milli içkimiz rakı'

Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi’nin 90 kişilik kurucular kurulu üyesinde bulunan Baran Deniz Bağatur, sosyal medya hesabından Müslüman bir ülkede söylenmeyecek skandal sözler sarf etti. Alkole koyulan vergileri eleştirerek vergiler yüzünden sahte alkol kullanımının arttığını söyleyen Bağatur, Türklerin milli içkisinin rakı olduğunu belirtti.


'Evlilik dışı ilişkiler normal'

Skandallarını bununla da bitirmeyen Bağatur, İslam dininde zina olarak adlandırlan ve en büyük günahlardan biri olan evlilik dışı ilişkilerin ise normal olduğunu söyledi. Kanal D'de yayınlanan rezil dizi 'Sadakatsiz'e RTÜK'ün verdiği cezayı eleştiren Bağatur, bu durumun yaşam tarzına müdahale olduğunu söyledi. Dizideki ahlaksız sahnelerin gençlere kötü örnek olduğunu görmezden gelen Bağatur, asıl 'Ahlaksızlığın' gençlerimize kötü örnek olan yayınlara müdahale eden RTÜK'ün devlet tarafından fonlanması olduğunu ifade etti.

 

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