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Teknoloji Millî helikopter ile ilgili Türkiye'den çok ama çok önemli bir eşik daha aşıldı! Bu bir ilk: Resmen onay çıktı
Teknoloji

Millî helikopter ile ilgili Türkiye'den çok ama çok önemli bir eşik daha aşıldı! Bu bir ilk: Resmen onay çıktı

Yeniakit Publisher
2024-03-29 16:05:00 - 2024-03-29 16:09:42
Millî helikopter ile ilgili Türkiye'den çok ama çok önemli bir eşik daha aşıldı! Bu bir ilk: Resmen onay çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan adımlar ses getiriyor! Milli Muharip Uçak Kaan'ın sonrası Türkiye birçok ülkenin rakibi olarak gösterilirken Millî helikopter motoru ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün “Tasarım Organizasyonu Onayı” hakkında şu ifadeleri kullandı

TEI, Türkiye’nin tasarım organizasyonu onayı alan ilk havacılık motoru şirketi oldu.

SHGM tarafından ilgili mevzuata uygunluk konusunda yapılan denetimler sonucunda TEI’nin uluslararası sertifikasyon kriterlerine uygun tasarım yetkinliği tescillenmiş oldu. Yerli ve millî olarak geliştirdiği motorların sertifikasyonunu bu yetki kapsamında yürütecek olan TEI, Türkiye’de sivil havacılık motorları sertifikasyonu için TOO onayı alan ilk şirket oldu. SHGM tarafından TEI’ye verilen, “Tasarım Organizasyonu Onayı” hakkında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin ilk Tasarım Organizasyonu Onayı (TOO) alan kurumu olmayı başaran TEI, bu haberle hepimizi gururlandırdı. Gayretleri ve özverileriyle süreçte emekleri olan TEI yönetimini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, savunma sanayii kuruluşlarımız, daha nice önemli başarılara imza atacak. Gayemiz bir; “Türkiye Yüzyılı, Savunmanın Yüzyılı” olacak.”

GÖKBEY Helikopteri’ne güç verecek Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400’ün uluslararası sivil sertifikasyon süreci, TOO sonrasında tip sertifikasyonu süreci ile tamamlanacak. TEI, millî motor projelerinin yanı sıra, 2018 yılından bu yana A400M askerî kargo uçaklarında kullanılan TP400 motorlarına sunduğu parça bakım hizmeti ile EASA (Avrupa Sivil Havacılık Ajansı) tarafından verilen Part 145 Bakım Organizasyonu Onayı’nı da almıştı.

Millî motorlar alanındaki bir kilometre taşını daha geride bırakan TEI, Türkiye’nin askerî ve sivil havacılık alanında ihtiyaç duyduğu motorları sertifikalı olarak geliştirerek, ülkemizin motor alanındaki özgürlüğü ve global ölçekteki rekabetçiliği açısından önemli roller üstlenmeye devam edecek.
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