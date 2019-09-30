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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu sona erdi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 19:30
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan toplantı 3,5 saat sürdü.

MGK bildirisi yayınlandı

Toplantı sonunda açıklanan bildiride, Türkiye'nin Suriye'de Güvenli Bölge'nin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha da güçlendireceği belirtildi.

Terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğinin belirtildiği bildiride, "Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MGK Bildirisinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve KKTC ile anlaşmalar çerçevesindeki faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 19:30
  1. Milli Güvenlik Kurulu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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