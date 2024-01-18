Millî gururumuz THY gücüne güç katacak

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Yolcu ve uçuş rekorları kıran Türk Hava Yolları (THY), ekonomiye ivme kazandırıyor. İhracata dinamizm katan bayrak taşıyıcı, savaşların ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde geçen 2023’te de gelirlerine gelir ekledi. Bu tablodan memnun olan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ekonomi gazetecilerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bolat’ın 2023 verilerine, 2024 ve 2033 hedeflerine dönük açıklamaları şöyle:

Devler gerimizde

Havacılıkta büyük dönüşüm var. Bu dönüşüm devam ediyor ve THY’yi ön plana çıkarıyor.

Yıllar içinde elde edilen başarı ortada.

THY olarak büyümeye, yolumuzda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yolcu adedimiz 2003’te 10 milyon idi, 2023’te 83.4 milyonu buldu. Şu anda Ryanair’in ardından Avrupa’nın en çok yolcu taşıyan şirketiyiz. Lufthansa ve Air France gibi devler gerimizde.

Dünyada da kıran kırana bir rekabet var. 3 tane Amerikalı, 3 tane de Çinli şirket büyüme trendinde. Asya’da yeni yapılanmalar var ama ne kadar gidecek belli değil.

Dünyada iyi bir konumda olduğumuz, köklü şirketleri geçtiğimiz için gururluyuz.

Uçtuğumuz nokta adedi 2003’te 106 idi, 2023’te 345 oldu. Bu da mutluluk verici.

Günde bin 600 ila bin 700 yolcu taşıyoruz, 300 bin uçuş yaptığımız zamanlar oluyor. Bu da bizi memnun ediyor.

Hedeflerimiz büyük. Planımız 2024 için 92.5 milyon yolcu, 350 uçuş noktası. 2033 için de 171 milyon yolcu, 400 uçuş noktası.

Filo büyüklüğünde dünya 9’uncusuyuz. Uçak filomuzu kuvvetlendireceğiz, 10 yılda 2’ye katlayacağız. 2023 itibarıyla 440 uçağımız var. Bu sayı 2033’te 810 olacak.

Ekonomiye büyük katkı

2033’e kadar her yıl yüzde 7.4 büyüyeceğiz.

Gelirimiz ve giderimiz belli. Uçak alımında güçlük çekmiyoruz. Bakın, Airbus marka bir uçağın fiyatı 416 milyon dolar. 500 bin artı yolcuyla uçağın fiyatını karşılıyoruz. Arkadaşlarımız kapı kapı dolaşıp yolcu buluyor.

Türkiye’ye 2023 itibarıyla 20.8 milyar dolar gelir getirdik. Ekonomiye 56 milyar dolar katkı sunduk. 2033 itibarıyla 52.2 milyar dolar gelir getireceğiz. Ekonomiye 144 milyar dolar katkı sunacağız.

Gayemiz ülkenin atılımında en önemli rolü oynayan şirket konumumuzu korumak hatta kuvvetlendirmek.

Ülkemizin hizmet ihracatı 100 milyar dolar civarında. Burada bizim payımız 16.2 milyar dolar. Bu çok önemli.

İhracat gibi turizmi hızlandırıyoruz. Ülkemize geçen yıl 13.3 milyon turist getirdik. İstanbul ilimize 5.2 milyon, Antalya ilimize 4.2 milyon tatilci indirdik.

Türkiye’ye gelen turistlerden 3 bin dolar harcayan var. 3 bin dolar harcama yapan turist adedini mutlaka ve mutlaka arttırmalıyız.

11 hedef ülke var

Stratejimizi ortaya koymuş, 11 hedef ülke belirlemiş durumdayız. Bir tarafta Amerika, Kanada ve Meksika var. Bir tarafta Avustralya ve Singapur mevcut. Bir tarafta da Japonya ve Güney Kore var. Buralara eğiliyoruz.

11 ülkeden 10 milyon turist çekmeyi amaçlıyoruz. Her birinin 3 bin dolar harcama yapması hâlinde güzel bir fotoğraf çıkar karşımıza.

Dünyanın her yerinde deniz-kum-güneş var ama kültürel-tarihi birikim yok. Tarihimizi, medeniyetimizi, mutfağımızı en iyi şekilde tanıtacağız.

Ailemiz büyüyor

Çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Tanıtım filmleri yayınlıyoruz. Dünyanın dört yanından blogger getiriyoruz.

THY, giderek kıymetleniyor. 10.8 milyar dolarla dokuzuncu değerli hava yolu. Kuşkusuz, daha da iyi yere gelecek.

Ailemiz büyüyor. 17 iştirakimizde bin 671 çalışanımız var.

Çalışan adedimiz artacak. 2024’te istihdamda yüzde 10’a yakın yükseliş öngörüyoruz.

Pilot alımımız sürecek. Şu anda 6 bin 500 pilotumuz bulunuyor. Bu yıl 600 pilotu daha bünyemize dahil edeceğiz.

TAFA çok faal. Burada pilot yetiştiriyoruz. Her yıl 300 pilot çıkarıyoruz.

2024’ün de verimli geçeceğine inanıyoruz. Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK) miktarını yüzde 13-14 arttıracağımızı tahmin ediyoruz.