Milli gurur Alperen Houston'ı sırtladı

NBA Kupası'nda 9 karşılaşma oynandı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 140-116'lık skorla yendi. Kupada ilk galibiyetini kazanan Houston'da Alperen Şengün 36 dakika kaldığı parkede 25 sayı, 11 ribaund, 9 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynarken, Kevin Durant de 30 sayı, 5 ribaund ile oynadı. İlk yenilgisini alan Portland'da ise Deni Avdija 22 sayı, 10 ribaund ve Shaedon Sharpe 19 sayıyla mücadele etti.

Milli basketbolcu Adem Bona'nın takımı Philadelphia 76ers deplasmanda oynadığı Detroit Pistons'a 114-105'lik skorla yenildi. Kupada 2'de 2 yapan Detroit'te Javonte Green 21 sayı, Daniss Jenkins 19 sayı ve Duncan Robinson da 15 sayıyla katkı verdi. NBA Kupası'nda 2. mağlubiyetini alan Philadelphia'da ise Adem 9 dakika süre aldığı müsabakada 2 sayı, 5 ribaund ve 1 blokla oynadı. Takımda ayrıca Tyrese Maxey 31 sayı ve Valdez Edgecombe de 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 105 - Brooklyn Nets :98

New York Knicks: 140 - Miami Heat: 132

Detroit Pistons: 114 - Philadelphia 76ers: 105

Houston Rockets: 140 - Portland Trail Blazers: 116

Milwaukee Bucks: 147 - Charlotte Hornets: 134

New Orleans Pelicans: 104 - Los Angeles Lakers: 118

Minnesota Timberwolves: 124 - Sacramento Kings: 110

Dallas Mavericks: 127 - Los Angeles Clippers: 133

San Antonio Spurs: 108 - Golden State Warriors: 109