  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Soçi'ye Valday'e - Novo-Ogaryovo'a Rusya ofis yaptırdı: Perde arkası ortaya çıktı! Putin'in sırrı...

Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar'ı Müjdat Gezen CHP'li Mahir Başarır ile ziyaret etti!

ABD Kongre üyelerinden Trump yönetimine “Gazze’deki soykırımı tanıyın” çağrısı

Japonya’nın yeni Başbakanı'na Çin, “Ateşle oynayan, ateşte yok olur” dedi! Ortalık karıştı!

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Şam'da şiddetli patlama

BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi! Moskava Kiev'i suçladı, gündem oldu!

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı
Spor Milli gurur Alperen Houston'ı sırtladı
Spor

Milli gurur Alperen Houston'ı sırtladı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Milli gurur Alperen Houston'ı sırtladı

Houston Rockets, NBA Kupası’nda ağırladığı Portland Trail Blazers’ı 140-116 mağlup etti. Sahada fırtına gibi esen milli oyuncu Alperen Şengün, 25 sayı, 11 ribaund, 9 asist, 3 top çalma ve 3 blokla mücadele ederek galibiyetin baş mimarlarından biri oldu.

NBA Kupası'nda 9 karşılaşma oynandı. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 140-116'lık skorla yendi. Kupada ilk galibiyetini kazanan Houston'da Alperen Şengün 36 dakika kaldığı parkede 25 sayı, 11 ribaund, 9 asist, 3 top çalma ve 3 blokla oynarken, Kevin Durant de 30 sayı, 5 ribaund ile oynadı. İlk yenilgisini alan Portland'da ise Deni Avdija 22 sayı, 10 ribaund ve Shaedon Sharpe 19 sayıyla mücadele etti.

Milli basketbolcu Adem Bona'nın takımı Philadelphia 76ers deplasmanda oynadığı Detroit Pistons'a 114-105'lik skorla yenildi. Kupada 2'de 2 yapan Detroit'te Javonte Green 21 sayı, Daniss Jenkins 19 sayı ve Duncan Robinson da 15 sayıyla katkı verdi. NBA Kupası'nda 2. mağlubiyetini alan Philadelphia'da ise Adem 9 dakika süre aldığı müsabakada 2 sayı, 5 ribaund ve 1 blokla oynadı. Takımda ayrıca Tyrese Maxey 31 sayı ve Valdez Edgecombe de 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 105 - Brooklyn Nets :98

New York Knicks: 140 - Miami Heat: 132

Detroit Pistons: 114 - Philadelphia 76ers: 105

Houston Rockets: 140 - Portland Trail Blazers: 116

Milwaukee Bucks: 147 - Charlotte Hornets: 134

New Orleans Pelicans: 104 - Los Angeles Lakers: 118

Minnesota Timberwolves: 124 - Sacramento Kings: 110

Dallas Mavericks: 127 - Los Angeles Clippers: 133

San Antonio Spurs: 108 - Golden State Warriors: 109

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular
Gündem

Yaşı 90 ama yalanları bitmemiş! Alev Coşkun’un motorunu yakacak sorular

Akit TV’de “Manşetlerin Dili” programında Cumhuriyet Gazetesi’nin “Atatürk ve Vahdettin” başlıklı haberine sert tepki gösteren Yeni Akit yaz..
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi
Gündem

Arınç’ın cezaevi ziyaretindeki sözler kulisleri salladı! Gözler tahliye ihtimaline çevrildi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’yla yaptığı cezaevi görüşmesi siyaset koridorlarını hareketlendirdi. A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23