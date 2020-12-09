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Spor Milli güreşçiler, Elmadağ'daki kampta Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Milli güreşçiler, Elmadağ'daki kampta Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül, bu hafta sonu Sırbistan'da başlayacak Dünya Kupası'na Azerbaycan Serbest Güreş Milli Takımı ile ikili kamp yaparak hazırlanan milli güreşçilere, destek ziyaretinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:31:34 -
Milli güreşçiler, Elmadağ'daki kampta Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor

ANKARA (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül, Elmadağ'daki kampta Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren milli güreşçilere moral ziyareti gerçekleştirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli güreşçiler Sırbistan'da 12-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası için Azerbaycan Serbest Güreş Milli Takımı ile Elmadağ'daki merkezde ikili kamp yapıyor.

Elmadağ Kamp Merkezi'nde milli sporcularla bir araya gelen Zeki Gül, Azerbaycan Milli Takımı'nı ağırladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız, özellikle Karabağ Zaferi'nden dolayı kendilerini kutluyorum." dedi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Zeki Gül, Azerbaycan Milli Takımı'nın yetkililerine çeşitli hediyeler de takdim etti.

Türkiye'ye 16 kişilik bir kadroyla gelen Azerbaycan Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kupası'na kadar hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.

Öte yandan hazırlıklarını teknik direktör Isak Irbaikhanov yönetiminde sürdüren milli takımın Sırbistan'da mücadele edeceği kadroda şu isimlerin yer aldığı açıklandı:

"Şaban Kızıltaş (57 kilo), Recep Topal (61 kilo), Ahmet Duman (65 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Fazlı Eryılmaz (74 kilo), M. Nuri Kotanoğlu (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Erhan Yaylacı (92 kilo), Süleyman Karadeniz (97 kilo), Oktay Güngör (125 kilo)"

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