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Milli güreşçi Vehbi Akdağ ilgi bekliyor

1970'li yıllarda Türk güreşi adına minderlerikasıp kavuran eski Milli Güreşçi Vehbi Akdağ, şimdi kansere yenilmemek için mücadele veriyor. Fakat hiçbir maddi gücü olmadığını belirten Akdağ, "Eğer devlet yetkilileri bana bir yardımda bulunamazsa benim tedavi olacak durumum yok" dedi.

22 Mart 2019 Cuma 10:49
Milli güreşçi Vehbi Akdağ ilgi bekliyor

Türkiye’nin 1972 Münih Olimpiyatları’ndaki tek madalyasını alan, 1970’li yıllarda Türk güreşi adına minderleri  kasıp kavuran eski Milli Güreşçi Vehbi Akdağ, şimdi kansere yenilmemek için mücadele veriyor. Akdağ’ın gırtlak ameliyatı olması gerekiyor. Ameliyat ise son derece riskli.

30 yaşında güreşi bıraktım!

1965 yılında güreşe başladığını belirten Milli Güreşçi Vehbi Akdağ gazetemize güreş macerasını şöyle anlattı: “1965 yılında güreşe başladım. 1968 yılında da milli takıma girdim. Meksika Olimpiyatlarına katıldım. 1980 yılında Türkiye Güreş Federasyonu kararı dolayısıyla 30 yaşına girdiğimde güreşi bıraktım. Güreşi bıraktıktan sonra farklı yerlerde güreş antrenörlüğü yaptım. Toplam 12 yıl da antrenörlük yaptıktan sonra emekli oldum.

“15 yıl önce kanseri yendim ama şimdi yine tekrar etti”

Hayat şartlarının zor olduğuna değinen Akdağ, “Emekli parasıyla geçinmeye çalışıyorum. Kanserle mücadele ediyorum. 15 yıl önce kanserle karşılaştım. 1 ay radyoterapi gördüm. Gerekli müdahaleler olmuştu ve kanserden kurtarmıştım. Ama bu yıl kanser tekrarladı. Şimdi buna çare arıyoruz. Ama bu sefer doktorlar biraz geciktiğimi söylediler” şeklinde konuştu. 

“Ankara’da kalacak yerim dahi yok!”

Hastane masraflarının çok olduğunu ifade eden Akdağ, “Bu sefer hastane masraflarının altından kalkamam. Çünkü hiçbir maddi gücüm bulunmuyor. Tokat’tan Ankara’ya hastane muayenelerim için geliyorum. Eğer devlet yetkilileri bana bir yardımda bulunamazsa benim tedavi olacak durumum yok. Dünyanın parasını istediler. Sigortam ne kadar karşılar bilemiyorum. Ankara’da kalacak yerim dahi yok. Şimdi torunumun ve arkadaşlarının evinde kalıyorum. Ülkem adına 2 gümüş, 1 bronz madalya aldım” ifadelerini kullandı.

Vehbi Akdağ kimdir?

1949 Tokat Doğumlu olan Vehbi Akdağ 16 yaşında güreşe başladı. 1971 yılında Avrupa 3’üncüsü oldu. 1972 Münih Olimpiyatlarında 2’nci olarak Türkiye’nin tek madalyasını alarak yıllarca adından söz ettiren Vehbi Akdağ, 1974 Dünya Şampiyonasında ise tekrar gümüş madalya kazanarak kürsüye çıkmayı başardı.

İşte Milli Güreşçimizin döneminde Türkiye’yi gururlandıran başarıları:

-1969’da Balkan Şampiyonasında 1’incilik (60) kg

-1972’de Münih Olimpiyatlarında 2’ncilik (62) kg

-1973’te Lozan’da yapılan Avrupa şampiyonasında Avrupa 3’üncülüğü

-1974’te İstanbul’da yapılan Dünya Şampiyonasında Dünya 3’üncülüğü.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:49
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. 1972 Münih Olimpiyatları
  5. Milli Güreşçi Vehbi Akdağ
  6. Türk güreşi
  7. Türkiye Güreş Federasyonu
  8. 1974 Dünya Şampiyonası

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