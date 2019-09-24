Milli Görüş’ün simge isimlerinden Hasan Hüseyin Ceylan’dan Gül-Babacan ve Davutoğlu’na flaş çağrı!

Mehmet Özmen Yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Refah Partisi eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Erdoğan’ı iktidardan düşürmeye yönelik bir eylemdir”

Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partinin işlev misyonu bakımından CHP- HDP - İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı’na hizmet edeceğine dikkat çeken Refah Partisi eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, “Kuracakları partiler yüzde 50’nin altında oy alsalar bile bu eylem tamamen Tayyip Erdoğan’ı iktidardan düşürmeye yönelik bir eylemdir. Babacan, Gül ve Davutoğlu’nun kuracakları partilerle, Sayın Erdoğan’ı uzun süredir iktidardan düşürmeye gayret eden ihanet şebekelerinin amacına hizmet etmek demektir.” uyarısında bulundu.

Ceylan’dan Gül-Babacan ve Davutoğlu’na Telaviv üzerinden mesaj!

Milli Görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’la yaşadığı bir olay üzerinden yeni oluşum içinde olan isimlere mesaj veren Refah Partisi eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erbakan Hoca, 1979 yılında Fetullah Gülen’in kurdurduğu ‘Akyazılı Vakfı’nın yönetim kurulu üyelerinden birini evine çağırttı. O görüşme esnasında tevafuk olarak bende bulunuyordum. ‘Akyazılı Vakfı’ yönetim kurulu üyesi Erbakan Hoca’nın evine geldi. Erbakan Hoca, ‘Akyazılı Vakfı’ndan derhal çıkacaksın. O vakıfla sizin hocanız Fetullah Gülen, Anadolu’nun oluşturduğu 50 yıllık İslami tecrübeyi bir anda kanallarla Telaviv’e akıtmak istiyor. Müslüman gençlerimizi Telaviv’e teslim etmek istiyor. O vakıftan zaman kaybetmeden derhal çıkacaksın.’ diyerek talimat vermiştir. Gül-Babacan ve Davutoğlu’nun kuracakları partilerin de Telaviv’e akıtılan suya katkı sağlamaktan başka bir şey değildir.”

“MOSSAD ve CIA’nın ‘ümmeti bölme’ projesine katkı sağlamayın”

Yeni oluşum içinde olan isimlere, ümmetin umut bağladığı Türkiye’deki AK Parti hareketine zarar verecek hal ve davranışlardan sakınmalarını tavsiye eden Hasan Hüseyin Ceylan, şunları söyledi:

“Bütün bir ümmet olarak Ravza-i Mutahhara’ya, Mescid-i Aksâ’ya ve Kâbe-i Şerif’e akan suya katkı sağlamak zorundayız. Müslümanların Siyonizm’e, MOSSAD’a ve CIA’nın ümmeti yıkım projesine katkı sağlamak gibi bir görevi yoktur. Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na bütün bunların muhasebesini yapmalarını isterim. MOSSAD ve CIA’nın ‘ümmeti bölme’ projesine katkı sağlamayın.”

“Gelin, bu sevdadan vazgeçin”

Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Hasan Hüseyin Ceylan, Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na bir çağrıda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Gelin, bu sevdadan vazgeçin. Bu sevda hem size ve hem de çocuklarınıza büyük zarar verir. 1960 ihtilalcileri, 1971 muhtıracıları ve 28 Şubatçıların sokaklarda karşılaştığı muameleyle hem siz ve hem de çocuklarınız karşılaşır. Ümmeti ve Müslümanları bölecek manevi vebale girmeyin. Allah’tan korkun ve muhasebenizi ona göre yapın.”