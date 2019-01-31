Milli Görüş’ün iki çınarı Hakk’a yürüdü Milli Görüş’ün çınarları arasında gösterilen Mustafa Aydıner ve Hasan Ocaklı, rahmeti rahmana son nefesini verdi.

Sebahattin Ayan İstanbul Ömürlerini İslam’ın hakikatlerine adayan ve 1960’lı yıllardan itibaren Milli Görüş camiası içerisinde yer alarak hafızalara kazınan iki büyük isim daha dar-ül bekaya avdet eyledi. Milli Görüş’ün çınarları arasında gösterilen Mustafa Aydıner rahmeti rahmana son nefesini verdi. Uzun yıllar boyunca Refah Partisi içerisinde siyaset yapan ve İslami camiada oldukça sevilen Hasan Ocaklı da Hakk’a yürüdü. İki büyük ismin cenaze namazı, dün Fatih Camii’nde ikindi namazını mütakiben kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Aydıner’in cenazesi Eyüp Sultan mezarlığında toprağa verilirken, Ocaklı’nın cenazesi Konya’nın Doğanbeyli nahiyesinde toprağa verilmek üzere tekbirlerle yola çıkarıldı.

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