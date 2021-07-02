Milli Görüş Platformu'ndan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert tepki

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İYİ Partili Milletvekili Lütfü Türkkan, “Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu'yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor.” ifadelerini kullanarak Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan'ı hedef aldı.

Milli Görüş Platformu tarafından yapılan açıklamada, Lütfü Türkkan’ın skandal sözlerine sert tepki gösterildi.

20. dönem Zonguldak Milletvekili ve Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın imzasıyla yayınlanan açıklama şu şekilde:

İyi Partili Türkkan Kanal İstanbul’u eleştirirken CAHİLCE Merhum Erbakan’a sataşmış. Herkes her şeyi söyleyebilir, ama söz ola baş kestire misali merhum Erbakan’ı bu şekilde ağzına alan kişi siyasi mevta olmuş demektir. Bu kadar cahilliği siyaset kaldırmaz.

Her şeyden evvel Merhum Erbakan dünya siyasi hayatının efsane kahramanlarındandır. Kırk yılda tek bir kişinin burnu kanamadan dünyada eşi benzeri olmayan siyasi, manevi, sınai bir devrim gerçekleştirmiştir. Klasik sağ ve solu tasfiye etmiş talebeleri beğenmesek de yirmi yıldır iktidardadır. Son partisi Saadet ise Sayın Türkkan’ın partisinin siyasi ebesi Kılıçdaroğlu’nun deyimi ile Millet İktidarının teminatıdır.

Dünyanın en büyük manevi devrimini gerçekleştirmiştir. Yirmi beş yıl önce, bir gün gelecek herkes başörtüsüne selam duracak demiş ve bugün olmuştur. Bugün Türk sanayisi Merhum Erbakan’ın attığı temeller üzerine yükselmektedir. Organize sanayi fikri onundur ve Türkiye’nin ilk 76 Organize sanayi bölgesini bizzat Merhum Erbakan kurmuştur. Tüm bunları ERBAKAN ETKİSİ isimli kitabımdan okumasını tavsiye ederim.

2007 ziyaret programı amacı ile bulunduğum Antalya döşeme altı esnafı çay ikram etti ve Erbakan’dan helallik almak için randevu istediler. Ne için diye sorunca 1976 da ileride çalılığa organize sanayi bölgesi temeli attı yıllarca hayali temel diye arkasından konuştuk, bugün orada on bin kişi çalışıyor, Antalya, Isparta ve Burdur’un ekonomisinin arkasındaki asıl güç budur dediler. Sayın Türkkan hayali denilen ve çalılığa atılan bu temelin üzerinde bugün 7 – 24 çalışan 350 fabrika, 15 bine yakın çalışan var ve sayın Erbakan bunlardan 76 tane kurmuş, bu 76, çoğalarak 300 ü aşmış 3 milyona yakın çalışanı var. Ayrıca 200’e yakın ağır sanayi tesisini bizzat kurmuştur.

Sayın Türkkan’a tavsiyemiz merhum Erbakan’ın mezarının başına gidip helallik istemesidir. Ayrıca eleştiri konusu yaptığı Sayın Erdoğan 25 yıldır aktif görevdedir ve attığı tüm temeller gerçekleşmiştir. Geçtiği köprülere, gittiği yollara baksın görür. Kendisi ise hazine arazisine (yıkılan) kaçak çiftlik yapmakla anılacaktır.

Necmettin Aydın 20. dön. Zong. MV. Milli Görüş Platformu Sözcüsü